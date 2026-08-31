Lendületet kapott a belföldi ipari árak emelkedése – adatok, grafikon

A belföldi árak emelkedése jelentősen felgyorsult a júniusi 1,8 százalékos ütemről, míg az exportárak 1,4 százalékos csökkenésből váltottak emelkedésbe.

Az előző hónaphoz képest a belföldi értékesítési árak 1,1, az exportárak 1,6 százalékkal növekedtek, így az ipari termelői árak összességében 1,4 százalékkal lettek drágábbak.

A feldolgozóiparban 1,7 százalékkal, az energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) pedig 3,4 százalékkal nőttek a belföldi értékesítési árak egy év alatt.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül a belföldi értékesítésben az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 4,4 százalékkal nőttek, míg a fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban 1,2, a beruházási javakat gyártó ágazatokban pedig 1,5 százalékkal csökkentek az árak.

Az ipar árindexei (az előző év azonos időszaka = 100,0 százalék)

Az exportárak 0,3 százalékkal emelkedését az alig 9,7 százalékos súlyú energia árának a nemzetközi piaci hatásokra bekövetkezett 18,4 százalékos drágulása okozta, mivel a feldolgozóiparban 1,6 százalékkal folytatódott az árak csökkenése.

Az év első hét hónapjában a belföldi értékesítés árai 0,5 százalékkal magasabbak, az export termelői árak 1,2 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 0,7 százalékkal mérséklődtek tavaly január-júliusihoz képest.