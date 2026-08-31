Hatalmas tűz tombol Tapolcánál, helikopterrel is oltanak – videó

Kigyulladt a száraz fű Tapolca külterületén, a 77-es főút közelében hétfő délután. A tűz gyorsan terjedt, és már több mint egyhektáros területet érint, ráadásul mintegy háromszáz méter hosszan egy fenyőerdőbe is belekapott.

A lángok a fák koronájára is átterjedtek, ezért a tűzoltók rendkívül nagy erőkkel vonultak a helyszínre – írja a VEOL.

A lángok több kiskertet is veszélyeztetnek, de egy lakóautó, melléképületek, egy lovarda és egy napelempark is veszélybe került. A tűz egy szeméttelepet és lakóépületeket is fenyeget.

Csondor Henrietta, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy az eset súlyossága miatt a tűzoltók ötös, vagyis a legmagasabb riasztási fokozatban dolgoznak a helyszínen.

Az oltáson a badacsonytomaji, a veszprémi és a pápai hivatásos, valamint a tapolcai önkormányzati tűzoltók kezdtek dolgozni, később pedig további egységeket is a helyszínre irányítottak. A lángok megfékezésében részt vesznek a keszthelyi, az ajkai és a sárvári hivatásos tűzoltók, valamint a köveskáli és a kővágóörsi önkéntes tűzoltók is.

Az oltásban részt vesz két katonai helikopter is, a Tapolcai-medence és Kisapáti fölött folyamatosan közlekedve szállítanak vizet Tapolcára az oltáshoz

– erről az Infostart egyik olvasója számolt be

A helyszínre indult a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, valamint egy drónos felderítő egység is, hogy segítsék a tűz pontos kiterjedésének felmérését és az oltási munkálatok irányítását.

A tűzoltók jelenleg is nagy erőkkel dolgoznak a lángok megfékezésén, miközben igyekeznek megakadályozni, hogy a tűz továbbterjedjen az erdőben és elérje a veszélyeztetett épületeket, valamint a környék más létesítményeit.

A nyitókép illusztráció.