Hihetetlen, de olcsóbb lehet a lakáshitel hitelszakértőn keresztül, mint közvetlenül a banknál

Jobb kamatot is el tud érni egy hitelszakértő

Egy független hitelszakértő több bank ajánlatát is össze tudja hasonlítani. A segítségével benyújtott igénylés esetén elérhető lehet olyan egyedi kamat, amely alacsonyabb a bank hirdetményében lévő kamatnál. Ez történhet előre meghatározott egyedi kamat alapján (bizonyos feltételek teljesítése esetén automatikusan biztosítja a bank), vagy egyedi kamat kérésével (a bank az ügylet paraméterei alapján ajánl egy külön kamatot).

Ennek hatása elsősorban piaci kamatozású jelzáloghiteleknél jelentős, a támogatott konstrukcióknál (pl. Othon Start, CSOK Plusz) egyedi kamat kérése nem jellemző.

A tényleges kamatkedvezmény mértéke azonban mindig az adott banktól, a hitelösszegtől, a jövedelemtől, a vállalt havi jóváírástól és az ingatlanfedezet értékétől függ. Hitelszakértő bevonása nem jelent minden esetben alacsonyabb kamatot a bankfiókinál. A bankok közvetlenül is biztosíthatnak kamatkedvezményt, ha az ügyfél bizonyos feltételeket teljesít (például jövedelem bankhoz utalása). A hitelközvetítői ügyintézés előnye, hogy további közvetítői kedvezmények vagy egyedi árazás is elérhető lehet.

Mennyi pénz spórolható meg egyedi kamattal?

A különbség a hitelösszegtől, a futamidőtől és a kamatkedvezmény mértékétől függ. A hitelszakértő pontosan kiszámolja a sztenderd és az egyedi kamat közti különbséget, és arról is tájékoztat, hogy a kedvezőbb kamatnak milyen feltételei vannak. Egy 25 millió forintos lakáshitel esetén már néhány tizedes kamatkülönbség is több százezer forintos eltérést jelenthet a teljes visszafizetendő összegben.

Ha például egy 25 millió forintos, 20 éves futamidejű, 10 éves kamatperiódusú piaci lakáshitel sztenderd kamata 500 ezer forint havi jóváírás vállalásával 6,79 százalék, egyedi kamata akár 6,39 százalékra is lecsökkenhet. Ez a különbség a havi törlesztőrészletben közel 6 ezer forintot, a teljes visszafizetendő összegben pedig több mint 1,4 millió forintot jelent.

Segítség és kedvezmények a hitelügyintézés során

A kamatkedvezmény mellett további pénzügyi előnyök is elérhetők lehetnek hitelszakértő segítségével, mint például a díjmentes elő- és végtörlesztés, kedvezőbb folyósítási díj vagy díjmentes hitelfolyósítás, amelyek akár százezres nagyságrendű megtakarítást is eredményezhetnek.

A személyre szabott tájékoztatás, értelmezési segítség, gyors előminősítés mellett a hitelszakértő a hitelügyintézés jelentős részét átvállalhatja, és segíthet a szükséges dokumentumokban is. Szükség esetén kapcsolódó szolgáltatások is könnyebben elérhetőek általa, mint például ügyvédi háttér, lakásbiztosítás, hitelfedezeti biztosítás.

A hitelközvetítői szolgáltatás az ügyfelek számára a legtöbb esetben díjmentes. A közvetítői díjat a bank fizeti meg a sikeresen közvetített hitel után.