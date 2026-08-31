Új sztár csatlakozott Szoboszlaiékhoz

Az üzlet anyagi részleteit nem hozták nyilvánosságra, de a brit média értesülései szerint a Vörösök 106 millió fontot fizettek a 28-szoros válogatott támadóért, de ez az összeg további 17 millióval emelkedhet. A francia bajnokságból ekkora összegért még senki sem szerződött el, a PSG pedig úgy búcsúzott a játékostól, hogy „a klub történetének legszebb oldalait írta”.

„Nagy büszkeség, hogy a Liverpoolban játszhatok. Sokáig tartott, de ma nagyon boldog vagyok. Remélem, nagy dolgokat fogok elérni, először is megnyerni a Premier League-et, ami az egyik legnagyobb álmom” – mondta az angol együttes honlapján a friss szerzemény, aki a 29-es mezszámot választotta.

A 23 éves Barcola elsősorban balszélső, így nem közvetlenül az Európa-liga selejtezőjében a Ferencváros által kiejtett török Trabzonsporhoz távozott egyiptomi Mohamed Szalah utódja, ugyanis a bal oldalon az eddigi két bajnoki összecsapáson a holland Cody Gakpo és a spanyol válogatottal világbajnok Víctor Munoz futballozott, de előbbi iránt a Manchester City érdeklődik.

A Liverpool és a PSG egyaránt gyengén kezdte az új idényt, mindkét csapat két 2–2-es döntetlennel rajtolt hazája bajnokságában.