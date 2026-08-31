Karácsony Gergely gyorsít és nem akar pereskedni az új kormánnyal

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Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) mobilitási vezérigazgató-helyettese, Karácsony Gergely fõpolgármester, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Rózsa Anrdás a XIV. kerület, Zugló polgármestere (b-j) a Budapesti trolibusz jármûbeszerzés III. ütem és az állatkerti deltavágány kiépítése címû projekt záró rendezvényén tartott sajtótájékoztatón a 81-es trolibusz Kós Károly sétány megállójában 2026. augusztus 31-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Karácsony Gergely az InfoRádióban: gyorsítunk, és nem akarunk pereskedni az új kormánnyal

InfoRádió

Több villamos- és trolibuszjárat megújítását tudta az Európai Unió helyreállítási alapjából finanszírozni a főváros – mondta el az InfoRádiónak Karácsony Gergely. Budapest főpolgármestere, aki hozzátette a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó kérdésre, hogy az önkormányzat szeretne mindenben együttműködni és jó kapcsolatot ápolni a Tisza-kormánnyal.

A Fővárosi Önkormányzat projektjei közül most a trolifejlesztésnek egy része, illetve a Caf villamosok beszerzése került át a helyreállítási alapba.

Korábban ezeket más alapokból finanszíroztuk volna, de mivel a kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette a az uniós helyreállítási alap forrásainak hazahozatalához, ezáltal tulajdonképpen újabb forrásokat tudtunk szerezni – mondta Karácsony Gergely.

Kiemelte, hogy nem csak a kormány segít Budapestnek, de Budapest is segíteni kíván a kormánynak, hiszen a „mi aktív közreműködésünk kellett ahhoz, hogy ezeket a forrásokkal tehermentesítsük a közlekedési programot. Persze ez lehetővé teszi azt, hogy a kibővített közlekedési operatív programból Budapesten nagyon fontos fejlesztések megvalósuljanak.”

Ezek közül kettőt emelt ki a főpolgármester.

  • Az egyik a 3-as metró meghosszabbítása, amely így elérné tulajdonképpen a fontos vasúti kapcsolatokat két új megálló megépítésével,
  • illetve az úgynevezett Pesti Fonódó, amely tulajdonképpen lehetővé teszi azt, hogy a Lehel térig érkező villamosok elérjék a Deák teret, és ezen keresztül egy, a város egészét feltáró és a két nagyon fontos közteret, a Lehel teret és a Nyugati teret zöldítő beruházást valósítsunk meg.

A Fővárosi Közfejlesztési Tanács újraélesztése egy nagyon-nagyon fontos fejlemény

– hangsúlyozta Karácsony Gergely.

„A tanács korábban is létezett konzultatív testületként, de az előző kormány először nem hajtotta végre a döntéseket, utána meg már össze se hívta. Most egy magasabb szinten, tehát törvényben deklarált módon fog működni ez a testület. És ami nagyon fontos, hogy nem csak egyszerűen egy döntéshozó testület lesz, amely a szakmai vitákat szervezi, becsatornázva a különböző érdekeket és a konszenzus elvét követve fog döntéseket hozni, hanem ezeknek a megvalósításában is egyfajta gyorsítósávot fog képezni.”

Kiemelten fontos, hogy az európai uniós forrásoknak az elköltésére nagyon szűk időkeret áll rendelkezésre, és az előző kormány miatt rengeteg forrást és időt veszítettünk – mondta a főpolgármester. Hozzátette: éppen ezért most

nagyon fontos, hogy legyen hol megbeszélnünk, hogy mit akarunk, és ha már megbeszéltük, és eldöntöttük, akkor viszont teljes gázzal előre.

A megvalósításhoz a közlekedésfejlesztési tanács a jogszabálytervezetnek megfelelően, ha a parlament ezt támogatja, speciális jogosítványokat fog kapni.

Az InfoRádió a szolidaritási hozzájárulásról is kérdezte Karácsony Gergelyt, aki elmondta: ahhoz, hogy a város fejlődni tudjon, nem csak fejlesztési források kellenek, hanem működési források is.

„Ezt veszélyezteti az a helyzet, ami az elmúlt években kialakult a szolidaritási hozzájárulás miatt. Különböző szakmai javaslatokkal készülünk, én azt gondolom, hogy a határidő a legjobb múzsa, tehát

hamarosan a főváros számára kritikussá fog válni a helyzet, de biztos vagyok abban, hogy addigra megtaláljuk a politikai megoldást.

És mivel jóhiszeműen állunk ehhez a kérdéshez, ezért nem is szeretném azt a hamis látszatot kelteni, hogy nyilvánosságon keresztül próbálnánk a kormányt bármilyen belátásra bírni, hiszen pontosan tudjuk, hogy ismerik a helyzetet. Biztos vagyok abban, hogy a következő egy hónapon belül meg fogunk tudni állapodni” – fogalmazott.

A főváros hitelkerete a jelenlegi szerződés szerint szeptember közepén lejár, ez az egyik lényeges határidő, jelezte a főpolgármester.

Mint mondta:

a szeptember végén október elején beérkező iparűzési adó forrásokkal a város nem húzza ki az év végéig,

„és akkor még nem beszéltünk a szolidaritási hozzájárulás októberig kitolt befizetési kötelezettsége alól. Különböző szakmai javaslatok vannak, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a szakmai javaslatok mögött nem csak a város működőképességének a szempontja húzódik meg, hanem az a szempont is, hogy valójában jogerős bírósági döntések mondják ki, hogy valójában ez a rendszer nem is jogszerű. Tehát mi perben álltunk az előző kormánnyal, nyilván nem szeretnénk perben lenni a mostanival is. Biztos vagyok abban, hogy sikerül megállapodnunk, és akkor el tudunk állni a perelt követeléseinktől is” – hangsúlyozta.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

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Karácsony Gergely gyorsít és nem akar pereskedni az új kormánnyal
Több villamos- és trolibusz-járat megújítását tudta az Európai Unió helyreállítási alapjából finanszírozni a főváros – mondta el az InfoRádiónak Karácsony Gergely. Budapest főpolgármestere hozzátette a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó kérdésre, az önkormányzat szeretne mindenben együttműködni és jó kapcsolatot ápolni a Tisza-kormánnyal.
 

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