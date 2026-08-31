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Nyitókép: Zárai Nemzetközi Víz Alatti Régészeti Központ

Tíz tonna aranyérme rejtőzik ebben az elsüllyedt brit hadihajóban, horribilis az értéke

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Több mint három évszázada fekszik a Gibraltári-szoros mélyén a brit haditengerészet egyik legértékesebb, elsüllyedt hajója, a HMS Sussex. A 17. századi hadihajó fedélzetén a becslések szerint tíz tonna arany és ezüst lehetett.

A HMS Sussex 80 ágyúval felszerelt brit hadihajó volt, amely 1694 februárjában indult útnak. A hajó állítólag jelentős mennyiségű aranyat szállított II. Viktor Amadé savoyai hercegnek. A pénzzel akarták elérni, hogy a herceg továbbra is a Franciaország ellen harcoló szövetség oldalán maradjon a kilencéves háborúban – számolt be róla a divany.hu

A Sussex heves viharba került a Gibraltári-szorosban, és 1694. február 19-én elsüllyedt. A hajón tartózkodó 550-560 ember közül ketten élték túl a katasztrófát. A roncs körülbelül 800 méteres mélységben fekszik, vagyis a megtalálása és feltárása önmagában is komoly technikai feladat.

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Gyanús trükköket vet be Moszkva, atommeghajtású csatacirkálóval rukkolnak elő az oroszok – Háborús híreink hétfőn

Gyanús trükköket vet be Moszkva, atommeghajtású csatacirkálóval rukkolnak elő az oroszok – Háborús híreink hétfőn

Az RBK Ukraine szerint trükkös módszereket vethetnek be az oroszok a sugárhajtású Sahed-drónok támadásainál. A jelentések szerint az eszközök nem a leggyorsabb útvonalon érik el az ukrán fővárost, hanem a fehérorosz határhoz szorosan közel repülve kitérőt tesznek Kijev felé. A jelenség arra utal, hogy Moszkva a szomszédos ország kommunikációs hálózatához kapcsolódik. Az orosz haditengerészethez köthető média híradásai szerint hamarosan visszatérhet az aktív szolgálatba a közel három évtizede felújítás alatt álló Admiral Nahimov atommeghajtású csatacirkáló - írta a Defence Express. A jármű félelmetes rakétaarzenállal lesz felszerelve, ám sokan kételkednek, hogy mennyre lesz képes megfelelni a kor követelményeinek, ugyanis a védelmi képességei nem kielégítőek, ezért a dróntámadások számára könnyű célpontot jelenthet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

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