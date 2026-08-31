Tíz tonna aranyérme rejtőzik ebben az elsüllyedt brit hadihajóban, horribilis az értéke

A HMS Sussex 80 ágyúval felszerelt brit hadihajó volt, amely 1694 februárjában indult útnak. A hajó állítólag jelentős mennyiségű aranyat szállított II. Viktor Amadé savoyai hercegnek. A pénzzel akarták elérni, hogy a herceg továbbra is a Franciaország ellen harcoló szövetség oldalán maradjon a kilencéves háborúban – számolt be róla a divany.hu

A Sussex heves viharba került a Gibraltári-szorosban, és 1694. február 19-én elsüllyedt. A hajón tartózkodó 550-560 ember közül ketten élték túl a katasztrófát. A roncs körülbelül 800 méteres mélységben fekszik, vagyis a megtalálása és feltárása önmagában is komoly technikai feladat.