Verekedés után zuhant mélybe a Lánchídnál a férfi – reagált a szórakozóhely

A 24.hu kérdéseire reagált a Pontoon szórakozóhely, amelynek közelében szombat este egy 40 éves férfi zuhant a mélybe a parton.

„Az esemény nem a Pontoon szabadtéri vendéglátóegység területén zajlott, hanem attól távolabb, közterületen. A verekedésben érintett társaság tagjai alkalmaztak gázsprayt a konfliktus során, nem kollégáink, és nem a biztonsági szolgálat” – írták, hozzátéve: a baleset bekövetkezése után haladéktalanul segítséget nyújtottak és részt vettek a helyszín biztosításában. Tudomásuk szerint a kiérkező hatóságok nem hozták összefüggésbe az esetet a Pontoon működésével.

Szombat éjjel egy férfi lezuhant az V. kerületi Pontoon közelében. A szemtanúk szerint egy dulakodás közben paprikasprayt alkalmaztak, emiatt veszítette el egyensúlyát és látását a 40 éves férfi, aki a Duna medrébe zuhant, és életveszélyes sérüléseket szenvedett.

2019-ben egy férfi zuhant a szórakozóhelynél a sziklákra, 2025-ben pedig szintén egy férfi, aki a kordonnak dőlve zuhant le, és az életét nem tudták megmenteni.