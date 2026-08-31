Lemondott az MCC brüsszeli intézetének vezetője

Frank Füredi hétfőn azonnali hatállyal mondott le posztjáról – írja a Politico. Az MCC igazgatótanácsának küldött levelében azt írta, hogy az intézmény tartósan nem biztosította a szerződésben vállalt finanszírozást, ezzel pedig súlyosan megszegte szerződéses kötelezettségeit.

A volt ügyvezető igazgató szerint a források elmaradása miatt a brüsszeli intézet munkatársai nem kapták meg a fizetésüket, és a tervezett programokat, projekteket sem tudják megvalósítani. Füredi úgy fogalmazott: az MCC Brussels eredményeinek és értékeinek megőrzését azzal tudja a leginkább szolgálni, ha azonnali hatállyal megszünteti a szerződését, és ezt követően szabadon képviselheti az intézet által vallott értékeket.

A Politico júliusban arról írt, hogy értesülései szerint amerikai pénzügyi támogatás segíthet életben tartani a brüsszeli MCC-t – emlékeztet a Telex.

A sokáig Orbán Balázs felügyelete alatt működő MCC 2022-ben hozta létre a brüsszeli központját. A Fidesz-közeli intézet vezetésével a magyar származású brit szociológust, Frank Füredit bízták meg.

Az április 12-i választás után a Tisza-kormány arról döntött, hogy 2026. július 31-én megszünteti az MCC-t működtető Mathias Corvinus Collegium Alapítványt. A 2026-os választás után a szervezet lemondta az MCC Feszt megrendezését, majd Orbán Balázs is lemondott az elnöki pozíciójáról.