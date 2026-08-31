Bradley Barcolát megvette a Liverpool, Enzo Fernandez ügye még függő

A Liverpool végre megszerezte Bradley Barcolát, lezárult a többhetes kötélhúzás. Az üzlet értéke elérheti a 123 millió fontot.

A PSG kezdetben 145 millió fontra taksálta a 23 éves játékos értékét, ám a Liverpool végül 106 millió fontot fizet alapösszegként, amihez további 17 millió fontnyi, teljesítményfüggő bónusz járulhat.

Amennyiben minden feltétel teljesül, a teljes, 123 millió fontos, 139 millió eurós összeggel Barcola a Liverpool történetének második legdrágább igazolásává, a PSG történetének pedig legdrágább eladott játékosává válna.

Barcola ötéves szerződést írt alá, és ő az ötödik új érkező az Anfielden ezen a nyáron Victor Muñoz szélső, valamint Jéremy Jacquet, Ronald Araujo és Ifeanyi Ndukwe védők után.

Sajtóhírek szerint a Liverpool megállapodott a Genkkel a nagy tehetségnek tartott kapus, Lucca Brughmans leigazolásáról. Több megbízható forrás szerint a Vörösök összesen 35 millió eurót fizetnek a belga csapatnak a 18 éves játékosért, aki jövő nyáron teszi át székhelyét Angliába. A Liverpool úgy ítéli meg, hogy a játékos fejlődése szempontjából az a legelőnyösebb, ha továbbra is a Genknél marad, s ott rendszeresen véd.

Ez a helyzet azonban megváltozhat, ha Giorgi Mamardasvili még az átigazolási időszak lezárulta előtt távozik – a grúz kapus iránt ugyanis a Nottingham Forest is érdeklődik. Mamardasvili távozása felgyorsíthatja Brughmans érkezését az Anfieldre; a fiatal kapust Alisson hosszú távú utódjának tekintik. Brughmans lesz a Liverpool által fizetendő vételárral ő lesz a futballtörténelem eddigi legdrágább tizenéves kapusa.

A Liverpool állítólag nem tervez további igazolásokat, hacsak Cody Gakpo nem távozik. A holland támadó a Manchester Cityvel tárgyal. A Brighton elutasította a Liverpool ajánlatait a gambiai szélső, Yankuba Minteh ügyében, a közelmúltban pedig a Crystal Palace szenegáli támadóját, Ismaila Sarrt is szóba hozták a Vörösökkel, de az idő egyre fogy.

Nagyon nagy kérdés, mi lesz Enzo Fernandezszel, akit a City nagyon szeretne megszerezni, de a Chelsea csak egy bizonyos összeg felett hajlandó elengedni. Ez biztosan magasabb összeg 100 millió fontnál. A hírek szerint az argentin világbajnok már megegyezett a Cityvel, de ez kevésa klubváltáshoz, a két sztáregyesületnek is egyezségre kell jutnia.

Ha Fernandez a Cityhez igazol, a Chelsea szívesen megszerezné az AS Monacótól Lamine Camarát. A szenegáli középpályás ott volt a nyári világbajnokságon. A francia válogatott Manu Koné iránt is érdeklődnek a Kékek, a francia válogatott középpályás ára 60 millió euró körül van, de segítheti az üzletet, hogy a Farkasoknak bevételre lenne szüksége a pénzügyi Fair Play betartása érdekében.

A City megvásárolta a brazil Allant. Az alapösszeg 32 millió font, s további 2,2 millió fontot (különféle bónuszok formájában) fizet a 22 éves szélsőért, aki ötéves szerződést írt alá. Allan fontos igazolás azután, hogy Bernardo Silva, Savinho és Marmus is távozott. Az új jobbszélső – miután végigjárta a klub utánpótlás-rendszerét – a brazil élvonalbeli Palmeiras színeiben minden sorozatot figyelembe véve 96 mérkőzésen lépett pályára, ezeken kilenc gólt szerzett és 12 gólpasszt osztott ki.

A pénzügyi gondokkal küzdő Eintracht Frankfurt eladta a szaúdi el-Itthihadnak a japán válogatott Doan Ricut. Szinte véglegesnek mondható, hogy Karim Benzema távozik a szaúdi el-Hilaltól.

Ethan Nwaneri és Gabriel Jesus is távozni készül az Arsenaltól, előbbi a Borussia Dortmundhoz, utóbbi az FC Barcelonához menne.

A kanadai válogatott vb-játékosa, Jonathan David a Juventusból, kölcsönbe, az Atlético Madridhoz tart. A helyére a német válogatott Nick Woltemadét venné meg a torinói klub, aki az előző idényben a Newcastle-ben játszott.

A Newcastle United megállapodásra jutott a Lille játékosa, Matias Fernandez-Pardo szerződtetéséről. Ahogy arról elsőként Fabrizio Romano beszámolt, a „Szarkák” kezdetben 60 millió eurót fizetnek a belga válogatott labdarúgóért a Ligue 1-ben szereplő klubnak, a megállapodás pedig további bónuszokat is tartalmaz. A 21 éves játékos a Lille színeiben nyújtott kiemelkedő teljesítménye révén számos európai élklub érdeklődését felkeltette, így érkezése komoly fegyverténynek számít a Newcastle számára.