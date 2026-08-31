Vitézy Dávid: hétfőn 14 órára teljesül a 6000 milliárd forintnyi EU-pénz hazahozatalának minden feltétele

A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette a mai nappal az uniós helyreállítási alap forrásainak hazahozatalához – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Budapesten, egy 11 milliárd forintos trolifejlesztésről szóló sajtótájékoztatón, amelyen azt is bejelentette, hogy

újra létrehozzák a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát.

Délután 2 órakor elérjük azt az állapotot, hogy „Magyarország az összes mérföldkövet és szupermérföldkövet teljesítette, tehát százszázalékos teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett” – fogalmazott Vitézy Dávid.

Teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes, 10 milliárd eurós eredetforrásokat, és így a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát

összességében ezt az árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi európai uniós forrást hazahozzuk

– közölte.

A miniszter emlékeztetett: hétfőn jár le annak a határideje, hogy a koronavírus-járvány utáni rendkívüli uniós beruházási forrásokat a tagállamok felhasználhassák. „Nem sokan fogadtak volna arra, én sem, hogy Magyarországon politikai végrehajtási realitássá válik az, hogy ezt a pénzt megmentsük és hazahozzuk. És mégis ez történt” – fogalmazott.

Vitézy Dávid azt mondta: azon dolgoztak az elmúlt hónapokban, hogy mind a 16 milliárd euró Magyarország fejlődését, hasznos célokat szolgáljon. A teljesített szükséges jogalkotási feltételekben nincs olyan, „ami akár Ukrajnáról, akár bármiféle, a magyarok életmódjával kapcsolatos kérdésről, akár migrációról szólna” – tette hozzá. A tárcavezető úgy fogalmazott: „az összes mérföldkő teljesítésével most világosan látszik, hogy mindvégig hazudtak és megtévesztették a magyar embereket, és ezzel óriási károkat okoztak volna, ha ezt tovább tudják folytatni, hiszen Magyarország elesett volna ettől” a 16 milliárd eurós forrástól.

Vitézy Dávid a főváros és az Orbán-kormány viszonyáról szólva arról beszélt, hogy

„az Orbán-kormány egyfajta hadban állt a saját fővárosával. Kicsinyes szívatópolitika érvényesült nagyon gyakran”

– tette hozzá. Kiemelte, ezen változtatni is fognak, mivel számos együttműködési lehetőség és feladat van a főváros és a kormányzat között. Itt az ideje annak, hogy ennek újra adjanak intézményi keretet is. A kormány ezért arról döntött a múlt heti ülésén, hogy újra létrehozzák a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát – közölte Vitézy Dávid.

Szavai szerint azt javasolják az Országgyűlésnek, hogy „az eddigi (...) informális típusú működés helyett” a közfejlesztési tanácsot törvényi rangon hozzák létre.

A kormány és a főváros együttműködése nélkülözhetetlen, és ennek új szakmai, politikai kereteket fogunk adni, amit a város és egyébként az egész ország megérdemel – mondta a tárcavezető.

Szavai szerint a cél, hogy a közfejlesztési tanács a kormány és a főváros olyan paritásos együttműködési testülete legyen, amely képes a nagy ügyeket előre vinni. Továbbá azt is szeretnék elérni, hogy a testületnek legyenek érdemi hatáskörei és képességei – mondta Vitézy Dávid.

Karácsony Gergely főpolgármester kijelentette: az a közös cél a Tisza-kormánnyal, hogy egy olyan várospolitika valósuljon meg, amely a partnerség alapelvét követi.

Mint mondta: amióta ő a főpolgármester, „különösen az volt jellemző, hogy a Fidesz-kormány aktuálpolitikai hatalmi megfontolásokból tulajdonképpen ott tett be Budapestnek, ahol csak lehetett”. Ez azt is eredményezte, hogy az egyébként korábban működő Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa üléseit egy időben még összehívták, ott születtek jó döntések, amelyeket aztán nem hajtottak végre, majd a következő lépés az volt, hogy már össze se hívták – mondta a főpolgármester.

Karácsony Gergely kijelentette: az a közös céljuk, hogy Budapest új aranykorát hozzák el.

Szerinte a közfejlesztési tanács, amely a legmagasabb szinten, törvényben szabályozott módon fog működni, a fővároson belül is a konszenzusteremtés eszköze lesz, hiszen tagjai között ott lesznek a Fővárosi Közgyűlés és a kerületek képviselői is.

Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedési Központ mobilitási vezérigazgató-helyettese a trolifejlesztésről szólva elmondta: a beruházásnak köszönhetően meghosszabbított útvonalon közlekedik hétfőtől a 81-es trolibusz, így közvetlen kapcsolat jött létre Zugló, a Városliget és Angyalföld között.

A fejlesztés nyomán a járat az Örs vezér terétől a Mexikói úton és a Városligeten át egészen a Dózsa György út végállomásig (Váci út) közlekedik. A módosítást a közelmúltban, európai uniós támogatással kiépített állatkerti delta felsővezeték tette lehetővé.

Bodor Ádám közölte:

48 új trolibuszt szereztek be és megépítették a szükséges felsővezetéket is.

Rózsa András, a XIV. kerület polgármestere megköszönve a fejlesztést azt mondta, hogy az nagyon nagy presztízs Zuglónak és nagyon hasznos a lakosoknak.

Karácsony Gergely a fejlesztés kapcsán megjegyezte: hosszú távon abban gondolkodnak, hogy bővítik a trolihálózatot. Továbbá olyan ambiciózus terveik is vannak, hogy akár meg is duplázzák a trolihálózat kapacitását.