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Egy részlegesen megbilincselt ember egyik keze.
Nyitókép: Getty Images/Thing Nong Nont

Magyar segítséget kért az FBI, meg lett az eredménye

Infostart / MTI

Kiadták az Egyesült Államoknak a Győrben elfogott 48 éves magyar férfit, akit gyermekpornográfia miatt kerestek a hatóságok – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hétfőn a police.hu oldalon.

A közlemény szerint az amerikai hatóságok évek óta többrendbeli eljárást folytatnak gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt a férfival szemben, miután a tőle lefoglalt elektronikus adathordozókon ilyen videófelvételeket találtak.

A magyar férfi négy éve bujkált, és felvetődött a lehetősége annak, hogy Magyarországon kereshetett magának menedéket; az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) az év elején kérte a magyar hatóságok segítségét a szökevény felkutatásában.

A férfit végül Győrben fogták el március 17-én, ekkor kiderült az is, hogy két évig a városban élt.

A Fővárosi Törvényszék március 18-án elrendelte a férfi kiadatási letartóztatását, majd a magyar igazságügyi szervek elrendelték a kiadatását.

A magyar rendőrök augusztus 28-án hajnalban adták át a férfit az amerikai hatóság képviselőinek a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A vádlottat Floridába viszik, majd büntetés-végrehajtási intézetbe kerül. Az amerikai eljárás így fogva tartása mellett folytatódhat tovább vele szemben – áll a közleményben.

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