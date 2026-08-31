Magyar segítséget kért az FBI, meg lett az eredménye

A közlemény szerint az amerikai hatóságok évek óta többrendbeli eljárást folytatnak gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt a férfival szemben, miután a tőle lefoglalt elektronikus adathordozókon ilyen videófelvételeket találtak.

A magyar férfi négy éve bujkált, és felvetődött a lehetősége annak, hogy Magyarországon kereshetett magának menedéket; az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) az év elején kérte a magyar hatóságok segítségét a szökevény felkutatásában.

A férfit végül Győrben fogták el március 17-én, ekkor kiderült az is, hogy két évig a városban élt.

A Fővárosi Törvényszék március 18-án elrendelte a férfi kiadatási letartóztatását, majd a magyar igazságügyi szervek elrendelték a kiadatását.

A magyar rendőrök augusztus 28-án hajnalban adták át a férfit az amerikai hatóság képviselőinek a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A vádlottat Floridába viszik, majd büntetés-végrehajtási intézetbe kerül. Az amerikai eljárás így fogva tartása mellett folytatódhat tovább vele szemben – áll a közleményben.