Rejtélyes tűz egy drónüzemben, a titkosszolgálatok is vizsgálják

A WB Electronics magántulajdonú, egyebek mellett dróngyártásra szakosodott cég üzemében hétfőre virradóra ütött ki a tűz. A drónrendszerekhez szükséges szivattyúk összeszereléséhez szolgáló csarnok akkor nem üzemelt, senki sem sérült meg – idézi a Polsat News a rendőrség közleményét.

A tűzoltás mintegy két órán át tartott, ezt követően a tűzoltók hőkamerával és detektorokkal is átvizsgálták az egész épületet, és kizárták veszélyes anyagok jelenlétét.

Jacek Dobrzynski, a lengyel titkosszolgálati miniszter szóvivője a Polsat News-nak elmondta: az üzem jellege miatt az eset kivizsgálásába a titkosszolgálatok is bekapcsolódtak. „Az ügyet nagyon komolyan vesszük, és kiemelt fontosságúnak tekintjük” – fogalmazott Dobrzynski.

A szóvivő figyelmeztetett: a tűzeset kapcsán álhírek terjedhetnek. Aláhúzta: jelenleg túl korai lenne a tűz konkrét okairól beszélni.