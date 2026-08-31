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Nyitókép: Unsplash

Rejtélyes tűz egy drónüzemben, a titkosszolgálatok is vizsgálják

Infostart / MTI

Tűz ütött ki a közép-lengyelországi Skarzysko-Kamienna városában működő, drónalkatrészeket gyártó üzemben, a hatóságok a szándékos gyújtogatás lehetőségét is vizsgálják – jelentette hétfőn a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízió.

A WB Electronics magántulajdonú, egyebek mellett dróngyártásra szakosodott cég üzemében hétfőre virradóra ütött ki a tűz. A drónrendszerekhez szükséges szivattyúk összeszereléséhez szolgáló csarnok akkor nem üzemelt, senki sem sérült meg – idézi a Polsat News a rendőrség közleményét.

A tűzoltás mintegy két órán át tartott, ezt követően a tűzoltók hőkamerával és detektorokkal is átvizsgálták az egész épületet, és kizárták veszélyes anyagok jelenlétét.

Jacek Dobrzynski, a lengyel titkosszolgálati miniszter szóvivője a Polsat News-nak elmondta: az üzem jellege miatt az eset kivizsgálásába a titkosszolgálatok is bekapcsolódtak. „Az ügyet nagyon komolyan vesszük, és kiemelt fontosságúnak tekintjük” – fogalmazott Dobrzynski.

A szóvivő figyelmeztetett: a tűzeset kapcsán álhírek terjedhetnek. Aláhúzta: jelenleg túl korai lenne a tűz konkrét okairól beszélni.

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