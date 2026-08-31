Teljesen új szabály jön a nemzeti parkoknál – miniszteri bejelentés

A pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban, a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen – írta.

Hangsúlyozta: szakítanak azzal a korábbi gyakorlattal, amelynek során előfordult, hogy a kiválasztás ajánlás vagy ismeretség alapján történt, és emiatt több kiváló szakember nem jelentkezhetett a posztra.

Gajdos László kiemelte: a nemzeti parkok a természeti értékek legfőbb őrzői és kezelői, ezért meghatározó szerepük van abban, hogy a természeti örökség milyen állapotban marad fenn a következő generációk számára.

A pályázati kiírás szerint az új vezetők 2026. november 1-jén léphetnek hivatalba.

A kiírások elérhetők a nemzeti parki igazgatóságok honlapjain, illetve a itt oldalon.