Soha nem adtak el még amerikai autót ennyiért

A Monterey Car Week idei aukcióin 762 millió dollárt költöttek az autók megszállottjai. Ez rekordösszeget jelent: 62 százalékkal haladja meg az előző 471 millió dolláros csúcsot, ami 2022-ben született. Összesen 1133 járgányt kínáltak fel a rendezvénysorozaton, 859-et sikerült eladni – számolt be róla a portfolio.hu.

Az 1964-ben készült Shelby Cobra Daytona Coupe-t a legendás autóversenyző, tervező Carroll Hall Shelby álmodta meg, a cél a Ferrari legyőzése volt elsősorban a hosszútávú versenyeken. Shelby 1962-ben alapította meg a Shelby American autómanufaktúrát. Mindössze hat Daytona Coupét gyártottak, a most elkelt a sorozat első darabja, amely 1964-ben két kategóriagyőzelmet szerzett, és az FIA GT bajnokságban is helyezést ért el.