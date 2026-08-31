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Nyitókép: Katolikus Karitász

Közel négyezer gyereknek varázsoltak élményekkel teli nyarat

Infostart / MTI

Közel négyezer, nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Karitász bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a „Vár a nyár!” program keretében – közölte a szervezet.

Azt írták: a Katolikus Karitász országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja száz helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel ötszáz gyerek nyaralt.

A karitász által felkarolt 22 „felzárkózó településen” Borsodban, Hevesben és az Ormánságban emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat.

A közleményben idézték Zagyva Richárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki a táboroztatási program záróeseményén, csütörtökön Balatonakaliban elmondta: több mint háromszáz munkatárs és önkéntes kapcsolódott be a hónapok során a szervezésbe, a fiatalok kísérésébe és a programok lebonyolításába.

A közleményben kitértek arra: a Katolikus Karitász nyári táboroztatási programjának célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyermekek számára a pihenés mellett olyan kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtson, amelyek hosszabb távon megerősíthetik őket.

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