Megrázó üzenetben búcsúzott az élettől Berend T. Iván

A Kossuth-díjas kutató vasárnap hunyt el – közölte özvegye, Radics Katalin a történész Substack-oldalán hétfőn.

Berend T. Iván a substack.com oldalán Két „nagy utazásom” – és a harmadik címmel augusztus 22-én közzétett bejegyzésében első utazásaként felidézte 1944-es deportálást, amikor Komáromból Dachauba vitték egy „lezárt marhavagonba zsúfolva hat nap alatt”, második nagy utazásaként pedig 1990-es költözését említette Los Angelesbe.

Két “nagy utazásom” – és a harmadik by Berend T. Iván Read on Substack

„Van azonban még egy, harmadik, előttem álló nagy utazás és ezzel kapcsolatosan ideje orientálódni jövőmet illetően” – írta a halálra utalva a történész, majd hozzátette, „beteg vagyok és gyenge, súlyos betegségem és elgyengült állapotom nem engedi, hogy tovább folytassam az írást”.

„Szeretettel búcsúzom (...). Megígérem azonban, hogy amikor már ott vagyok, hírt fogok adni – vagy a mennyországról vagy a pokolról - egy rövid blog bejegyzésben”

– fogalmazott Berend T. Iván.

Berend T. Iván a magyar, az amerikai, a brit, az osztrák, az európai, a csehszlovák és a bolgár tudományos akadémia tagja, Kossuth-díjas egyetemi tanár volt. Az MTA elnöki posztját 1985 és 1990 között töltötte be.