Tájékoztatásuk szerint a 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak, a 41-es kilométernél pedig két autó és egy motoros ütközött, a forgalom a külső sávban halad.
Baleset miatt nagy a torlódás az M0-s autóúton
Több gépjármű ütközött össze az M0-s autóúton Vecsés térségében, az M1-es autópálya felé vezető oldalon hétfő délután; a torlódás már meghaladta az öt kilométert – közölte az Útinform a honlapján.
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Mit okoz a magyar településeken az elképesztő forráselvonás?
A magyar önkormányzatok alulfinanszírozása nem új keletű jelenség: a 2000-es és 2020-as évek kormányzati politikái egyaránt a helyi források elvonására építettek, amit a szakirodalom megszorító urbanizmusnak nevez. A szolidaritási hozzájárulás fenntartása, a normatív támogatások reálértékének drasztikus csökkenése és a szabályozási megszorítások következtében az önkormányzatok közel 70 százaléka költségvetési hiánnyal küzd, miközben az önkormányzati vagyon és a közszolgáltatások minősége folyamatosan romlik. A szerzők öt kulcsfontosságú reformjavaslatot fogalmaznak meg, köztük egy alkotmányos szinten rögzített forrásmegosztási törvényt, a normatívák rendszeres felülvizsgálatát és egy valódi szolidaritási mechanizmus létrehozását. A cikk vitaindítóként készült a 2026. októberi Országos Urbanisztikai Konferenciára, és amellett érvel, hogy a hosszú távon rögzített, méltányos finanszírozás az új kormányzati konszenzus alapfeltétele.
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