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Tanszereket válogat a szeptember eleji iskolakezdésre készülve egy kislány egy belvárosi papír-írószer szaküzletben Budapesten 2018. augusztus 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Füzet, cipő, laptop: ennyit kell előteremteniük a magyar szülőknek

Infostart / MTI

Az iskolakezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása: egy átlagos magyar háztartás 107 539 forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 66 928 forinttal számol – derül ki a PwC friss kutatásából.

Közleményük szerint a legtöbben továbbra is papír-írószert vásárolnak: füzetet, tollat vagy más taneszközt az iskolás korú gyermeket nevelő családok 76,1 százaléka szerez be. Ruházatra és sportfelszerelésre 56,9, egyéb iskolai felszerelésre 44,2 százalékuk költ.

Műszaki eszközt az idei évben kevesebben vásárolnak a tervek szerint, mivel ezek több évig is kitartanak, ám jóval nagyobb kiadást jelentenek. Laptopot vagy számítógépet a gyermekes családok 10,1 százaléka, tabletet 6 százalék, nyomtatót 3,8 százalék, mobiltelefont pedig 2,4 százalék szerez be idén kifejezetten az iskolakezdéshez kapcsolódóan.

A gyermekenkénti teljes iskolakezdési költés

  • az alsó tagozatosoknál átlagosan 70 055,
  • a felsősöknél 69 282,
  • a középiskolásoknál 62 532,
  • a felsőoktatásban tanulóknál pedig 80 795 forint.

Az iskolás gyermekek vagy felsőoktatásban tanulók 75,5 százalékának van mobiltelefonja, 61,9 százalékának laptopja, 45,1 százalékának pedig tabletje. Asztali számítógéppel 31,5, nyomtatóval 33,6, okosórával 18,4 százalékuk rendelkezik.

A háztartások 15 százaléka fizetős AI-szolgáltatást használ, további 48,6 százalék pedig ingyenesen elérhető megoldásokat vesz igénybe. A válaszadók 31,4 százalékának háztartásában egyáltalán nem használnak AI-eszközt. A gyerekek elsősorban információkeresésre használják a mesterséges intelligenciát: ezt az AI-t alkalmazó családok 74,2 százaléka említette. Tananyag magyarázatára 52,2, ötletelésre 46,6, a házi feladat elkészítésének támogatására 39,4 százalék veszi igénybe.

Az iskolakezdési beszerzések döntő többsége augusztusra koncentrálódik: a családok 61,1 százaléka ekkor vásárolja meg a szükséges termékeket, míg 15,1 százalék már júliusban megkezdi a felkészülést. A nagyobb beszerzéseket mindössze 9,9 százalék hagyja szeptemberre. A szülők közel negyede ugyanakkor nem egyetlen alkalommal intézi az iskolakezdési bevásárlást: 24,2 százalék folyamatosan szerzi be a szükséges termékeket és eszközöket.

Az online csatornák széles körű használata mellett a hagyományos boltok továbbra is meghatározók az iskolakezdési vásárlások során.

A szülők 32 százaléka kizárólag üzletben vásárol, míg csupán 3,3 százalék intézi teljes egészében online a beszerzéseket. Ugyanakkor a családok 68 százaléka valamilyen formában már használ online csatornákat is.

A tanszereket illetően különösen erős a személyes vásárlás szerepe: a szülők 62,8 százaléka inkább üzletben választja ki a termékeket, és közel felük számára továbbra is fontos, hogy a vásárlás előtt kézbe vehesse azokat.

A családok 51,3 százaléka nagyjából ugyanannyit tervez költeni az idei iskolakezdésre, mint tavaly. A válaszadók 18,1 százaléka csökkentené, míg 12,5 százaléka növelni kénytelen kiadásait. Akik kevesebbet költenének, elsősorban azért teszik ezt, mert a korábban megvásárolt eszközök még használhatók. A többet költők körében ugyanakkor egyértelműen az infláció és az áremelkedések jelentik a fő indokot.

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Kezdőlap    Belföld    Füzet, cipő, laptop: ennyit kell előteremteniük a magyar szülőknek

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