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Az osztrák Alpok legmagasabb csúcsa, a Grossglockner.
Nyitókép: Unsplash

Hegyivezető vagyok, fogd be a szád: háromezer méteres magasságban estek egymásnak

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Ausztriában a 3798 méter magas Grossglockneren verekedett össze két ember. A hegyivezető és egy hegymászó előbb verbálisan esett egymásnak, majd tettlegességig fajult a vita. Már a rendőrség is vizsgálja a történteket.

Az egyik páros – egy lengyel férfi és a felesége – épp lefelé tartottak a csúcsról, amikor ereszkedés közben utolérte őket egy másik társaság: egy hegyivezető a klienseivel – számolt be róla a 24.hu.

A nő éppen egy meredek szakaszon próbált leereszkedni, miközben férje hagyott neki egy kis helyet, hogy biztonságosan ereszkedhessen. Ekkor ért oda a hegyivezető, aki nem várt, és utánamászott. A férj jelezte, hogy ő következne a nő után, amit a hegyivezető elengedett a füle mellett, és elmászott a feleség mellett. Ekkor a férj kérdőre vonta, hogy megőrült-e, mire a másik férfi visszakiabált:

Hegyivezető vagyok, fogd be a szád!

Az egyre eldurvuló szóváltás vége az lett, hogy a hegyivezető visszamászott, és rátámadt a férfira, megpróbálta megütni.

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Az RBK Ukraine szerint trükkös módszereket vethetnek be az oroszok a sugárhajtású Sahed-drónok támadásainál. A jelentések szerint az eszközök nem a leggyorsabb útvonalon érik el az ukrán fővárost, hanem a fehérorosz határhoz szorosan közel repülve kitérőt tesznek Kijev felé. A jelenség arra utal, hogy Moszkva a szomszédos ország kommunikációs hálózatához kapcsolódik. Az orosz haditengerészethez köthető média híradásai szerint hamarosan visszatérhet az aktív szolgálatba a közel három évtizede felújítás alatt álló Admiral Nahimov atommeghajtású csatacirkáló - írta a Defence Express. A jármű félelmetes rakétaarzenállal lesz felszerelve, ám sokan kételkednek, hogy mennyre lesz képes megfelelni a kor követelményeinek, ugyanis a védelmi képességei nem kielégítőek, ezért a dróntámadások számára könnyű célpontot jelenthet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

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