Hegyivezető vagyok, fogd be a szád: háromezer méteres magasságban estek egymásnak

Az egyik páros – egy lengyel férfi és a felesége – épp lefelé tartottak a csúcsról, amikor ereszkedés közben utolérte őket egy másik társaság: egy hegyivezető a klienseivel – számolt be róla a 24.hu.

A nő éppen egy meredek szakaszon próbált leereszkedni, miközben férje hagyott neki egy kis helyet, hogy biztonságosan ereszkedhessen. Ekkor ért oda a hegyivezető, aki nem várt, és utánamászott. A férj jelezte, hogy ő következne a nő után, amit a hegyivezető elengedett a füle mellett, és elmászott a feleség mellett. Ekkor a férj kérdőre vonta, hogy megőrült-e, mire a másik férfi visszakiabált:

Hegyivezető vagyok, fogd be a szád!

Az egyre eldurvuló szóváltás vége az lett, hogy a hegyivezető visszamászott, és rátámadt a férfira, megpróbálta megütni.