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Nyitókép: Unsplash

Közzétette MOB-os jelentését az ÁSZ

Infostart / MTI

Több esetben nem tett eleget a közbeszerzési kötelezettségének a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB)

Több esetben nem tett eleget a közbeszerzési kötelezettségének a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) – derül ki az Állami Számvevőszék jelentéséből, ezt az Mfor.hu vette észre.

A cikk szerint súlyos hibát találtak a 2024-es párizsi olimpia megnyitóünnepségére utazó magyar csapat formaruhájának megrendelésekor: a MOB a Honvédelmi Minisztériumtól kapott 935,6 milliós forintos támogatást arra használta fel, amire kapta a pénzt, de a támogatás terhére elszámolt 308 millió forintos sportruházati és formaruházati beszerzéseknél jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárást. Közjogi szervezetként ugyanis köteles lett volna közbeszerzési eljárást folytatni.

Az ÁSZ augusztus 27-én publikált jelentése szerint a MOB közbeszerzés helyett nyílt felhívásban kereste meg a 2024-es párizsi olimpia megnyitóünnepségére utazó 400 tagú magyar csapat formaruhájának beszállítóját.

A MOB a Közbeszerzési Döntőbizottság ellen közbeszerzési ügyben hozott határozat miatt pert indított, a Fővárosi Bíróság pedig az ÁSZ-jelentéstervezet elkészítéséig még nem hozott ítéletet.

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