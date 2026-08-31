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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter érkezik az országos tanévnyitó ünnepségre a nagykanizsai Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumba 2026. augusztus 31-én. A tanévnyitón beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Szakminiszter: olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak

Infostart / MTI

Lannert Judit a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban tartott országos tanévnyitón azt mondta, olyan oktatást szeretne a kormány,, amely közös fejlődési utak kidolgozására törekszik tanárnak, diáknak.

A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana, és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb hellyé válna – jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán.

Lannert Judit a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban tartott országos tanévnyitón azt mondta, olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják.

A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, és ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömüket lelik – tette hozzá a miniszter.

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Az RBK Ukraine szerint trükkös módszereket vethetnek be az oroszok a sugárhajtású Sahed-drónok támadásainál. A jelentések szerint az eszközök nem a leggyorsabb útvonalon érik el az ukrán fővárost, hanem a fehérorosz határhoz szorosan közel repülve kitérőt tesznek Kijev felé. A jelenség arra utal, hogy Moszkva a szomszédos ország kommunikációs hálózatához kapcsolódik. Az orosz haditengerészethez köthető média híradásai szerint hamarosan visszatérhet az aktív szolgálatba a közel három évtizede felújítás alatt álló Admiral Nahimov atommeghajtású csatacirkáló - írta a Defence Express. A jármű félelmetes rakétaarzenállal lesz felszerelve, ám sokan kételkednek, hogy mennyre lesz képes megfelelni a kor követelményeinek, ugyanis a védelmi képességei nem kielégítőek, ezért a dróntámadások számára könnyű célpontot jelenthet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

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