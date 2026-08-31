Szakminiszter: olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak

A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana, és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb hellyé válna – jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán.

Lannert Judit a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban tartott országos tanévnyitón azt mondta, olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják.

A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, és ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömüket lelik – tette hozzá a miniszter.