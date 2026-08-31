ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.38
usd:
314.17
bux:
150514.72
2026. augusztus 31. hétfő Bella, Erika
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: 4ig

Erős félévet zárt a 4iG, 409,4 milliárd forintra nőtt a bevétele

Infostart

A külföldi leányvállalatok immáron a 4iG Csoport árbevételének több mint tíz százalékát adják, miközben a társaság legnagyobb üzleti szegmensét továbbra is a távközlés jelenti; az üzletág és a csoport árbevételének és nyereségének növekedését 2026 első félévében az ügyfélszám bővülése támogatta – derült ki a tőzsdei társaság féléves jelentéséből. A 4iG Csoport a 2026 első felét az IFRS szerinti kimutatása alapján 21,9 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta, a vállalat nettó árbevétele 16,7 százalékkal, 409,4 milliárd forintra emelkedett.

A 4iG Csoport rekord eredménnyel és kiegyensúlyozottabb bevételi forrásokkal zárta 2026 első félévét, ennek köszönhetően a cégcsoport konszolidált, IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti nettó árbevétele 16,7 százalékkal emelkedett és elérte a 409,4 milliárd forintot.

A kamatok, adózás, értékcsökkenési leírás és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) 3,1 százalékkal, 126,3 milliárd forintra nőtt, így az EBITDA-marzs 30,9 százalékot tett ki. A cégcsoportba integrálódó, gyártókapacitással rendelkező védelmi ipari leányvállalatok, a szektorukban jellemző alacsonyabb marzs miatt mérséklődött erre a szintre ez mutató az egy évvel korábbi 34,9 százalékról.

A 4iG Nyrt. adózott eredménye 21,9 milliárd forintra emelkedett a 2025 első féléves -1,15 milliárd forinthoz képest. A leányvállalatok akvizíciójához köthető vételár-allokációs hatás 10,1 milliárd forinttal rontotta, míg a nem realizált árfolyamnyereség 36,1 milliárd forinttal javította az eredményt. Ezektől, valamint az egyszeri tételektől megtisztított eredmény -3,9 milliárd forint volna – olvasható a 4iG sajtóközleményében.

Mint írták, a 4iG Csoport folytatta adóssága leépítését, a nettó adósság/12 havi EBITDA mutatója 2026. első félévének végére 3,7× értékre mérséklődött. A félév végén a készpénzállomány 78,4 milliárd forintra emelkedett köszönhetően a szigorú cashflow menedzsmentnek.

A 4iG Csoport hitelprofiljának erősödését a Scope Ratings változatlan, stabil kilátású BB– minősítése is alátámasztja; a hitelminősítő értékelése szerint a társaság likviditása megfelelő, és nem terheli érdemi hiteltörlesztési nyomás. A finanszírozási bázis ezzel párhuzamosan tovább diverzifikálódott és nemzetközivé vált:

  • a 4iG Űr és Védelmi Zrt. 176,6 millió euró értékű kötvénykibocsátását teljes egészében lejegyezték, miközben
  • a Mubadala Investment Company, Abu-Dzabi szuverén befektetési alapja, 50 millió dolláros, részvénnyé alakuló befektetéssel lépett be a cégcsoport finanszírozásába.

A 4iG Távközlési Holding Zrt. emellett nemzetközi kötvénykibocsátást készít elő az év eleje óta, amelynek egyik fő célja a Vodafone Magyarország megvásárlásához használt akvizíciós hitel refinanszírozása, illetve további nemzetközi terjeszkedés támogatása. A kibocsátás előkészítésének részeként a 4iG Távközlési Holding és a kibocsátandó kötvény nemzetközi hitelminősítését a Fitch Ratings és a Moody’s végzi. A tervezett forrásbevonásra októberben kerülhet sor.

A 4iG Csoport árbevételének 11 százaléka a külföldi leányvállalatoktól származott. A legnagyobb üzletág a távközlés, amely a konszolidált nettó árbevétel közel 76 százalékát adta, az informatikai és rendszerintegrációs üzletág 12,5 százalékkal, az űr- és védelmi ipari üzletág pedig 11,7 százalékkal részesedik a cégcsoport teljesítményéből.

A távközlési szegmens 2026 első hat hónapjában 311,56 milliárd forint nettó árbevételt, 125,26 milliárd forint EBITDA-t, valamint 43,6 milliárd forint adózott eredményt ért el. A One Magyarország Zrt. az aktív előfizetések megközelítőleg 30 százalékát szolgálja ki, az első félévben az árbevétel növekedését az ügyfélszám bővülése támogatta, miközben nőtt a postpaid előfizetések száma és javult a lemorzsolódási ráta.

Az informatikai üzletág holdingtársasága, a 4iG Informatikai Zrt. árbevétele 2026 első félévében 20 százalékkal növekedett előző év azonos időszakához képest, az ismétlődő bevételek a teljes árbevétel mintegy 55 százalékát tették ki. Júliusban a társaság ismét megszerezte a Microsoft CSP partneri státuszt, valamint az AI Cloud partneri minősítést.

Az űr- és védelmi szegmens súlya nőtt: a portfólióvállalatok működési bevételeinek bővülésével a szegmens részesedése a 4iG Csoport árbevételéből a 2025 első félévi mintegy 1 százalékról 2026 első félévére 11,7 százalékra emelkedett.

A 4iG Űr- és Védelmi Zrt. a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. többségi tulajdonrészének megszerzése mellett több jelentős együttműködést és megállapodást kötött, többek között a CSG-vel, a TATRA TRUCKS-szal, a Northrop Grummannal, az L3Harris-szel és az Apex Technologyval. A félév során lezárult az Axiom Space-ben végrehajtott, két lépésből álló, összesen 100 millió dollár értékű tőkeemelés is, valamint megkezdődött a Colt CZ Hungary Zrt. tulajdonosi struktúrájának és tőkehelyzetének rendezése – olvasható.

A nemzetközi digitális infrastruktúra üzletágban a 4iG International Digital Infrastructure Zrt. és a görög Grid Telecom stratégiai szándéknyilatkozatot írt alá egy Albánia és Görögország közötti optikai összeköttetés, valamint egy adriai és földközi-tengeri tengeralatti kábelrendszer közös fejlesztéséről. Montenegró Kormánya 2026 márciusában a 4iG Csoportot választotta a rendvédelmi szervek 54,25 millió euró keretösszegű technológiai fejlesztésére, valamint egy TIER III minősítésű kormányzati adatközpont kialakítására. A projektek erősítik a 4iG regionális digitális infrastruktúra-piaci jelenlétét, a montenegrói megbízás pedig a cégcsoport első nagyszabású külföldi kormányzati megbízása ezen a területen.

A 4iG Csoport további fejlődését és a részvényesi értékteremtést rövid-, közép- és hosszú távon a megrendelésállomány és a keretszerződések mellett a távközlési tevékenységek organikus növekedése, a digitalizációs-informatikai projektek iránti növekvő kereslet, valamint a jövőben az energetikai szektorra jellemző növekvő igények magas szintű kiszolgálása biztosíthatja. Ezen felül közép- és hosszú távon a digitális infrastruktúra divízió megállapodásaink teljesítése, infrastruktúraépítése adhat további jelentős lendületet az eredményességnek – áll a közleményben.

A magyar kormány 2026 augusztusában átvilágítást kezdeményezett a 4iG Csoporttal kötött megállapodások vonatkozásában. A társaság az eljárásban együttműködik, miközben fenntartja folyamatos üzletmenetét. A vizsgálat lezárásáról és eredményéről a 4iG Csoport a szabályozói előírásoknak megfelelően tájékoztatást ad, ahogyan transzparens tőzsdei társaságként a múltban, jelenleg és a jövőben is a hatályos jogszabályoknak megfelelően működött és működik.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Erős félévet zárt a 4iG, 409,4 milliárd forintra nőtt a bevétele

eredmény

távközlés

jelentés

nyereség

árbevétel

4ig

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Az iskolával együtt jönnek a vírusok? Rusvai Miklós, Inforádió, Aréna
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.31. hétfő, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elege lett Európa legerősebb hatalmának, új térségben lehet konfliktus a NATO és Oroszország között – Háborús híreink hétfőn

Elege lett Európa legerősebb hatalmának, új térségben lehet konfliktus a NATO és Oroszország között – Háborús híreink hétfőn

Az RBK Ukraine szerint trükkös módszereket vethetnek be az oroszok a sugárhajtású Sahed-drónok támadásainál. A jelentések szerint az eszközök nem a leggyorsabb útvonalon érik el az ukrán fővárost, hanem a fehérorosz határhoz szorosan közel repülve kitérőt tesznek Kijev felé. A jelenség arra utal, hogy Moszkva a szomszédos ország kommunikációs hálózatához kapcsolódik. Az orosz haditengerészethez köthető média híradásai szerint hamarosan visszatérhet az aktív szolgálatba a közel három évtizede felújítás alatt álló Admiral Nahimov atommeghajtású csatacirkáló - írta a Defence Express. A jármű félelmetes rakétaarzenállal lesz felszerelve, ám sokan kételkednek, hogy mennyre lesz képes megfelelni a kor követelményeinek, ugyanis a védelmi képességei nem kielégítőek, ezért a dróntámadások számára könnyű célpontot jelenthet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megjött a kormány válasza a sztrájkfenyegetésre: béremelést ígérnek a tanítást segítő dolgozóknak

Megjött a kormány válasza a sztrájkfenyegetésre: béremelést ígérnek a tanítást segítő dolgozóknak

Hamarosan béremelést kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran trade strikes for first time in weeks

US and Iran trade strikes for first time in weeks

Iran says the attack on Larak Island, the first known US strikes since late July, killed two people and injured two others.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 31. 09:34
Lendületet kapott a belföldi ipari árak emelkedése – adatok, grafikon
2026. augusztus 31. 06:00
Nyugdíjguru: kezdetnek jó a minimumnyugdíj-emelés, de nem szabad évekre így hagyni, mert annak újra szegénység lesz a vége
×
×