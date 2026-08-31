Erős félévet zárt a 4iG, 409,4 milliárd forintra nőtt a bevétele

A 4iG Csoport rekord eredménnyel és kiegyensúlyozottabb bevételi forrásokkal zárta 2026 első félévét, ennek köszönhetően a cégcsoport konszolidált, IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti nettó árbevétele 16,7 százalékkal emelkedett és elérte a 409,4 milliárd forintot.

A kamatok, adózás, értékcsökkenési leírás és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) 3,1 százalékkal, 126,3 milliárd forintra nőtt, így az EBITDA-marzs 30,9 százalékot tett ki. A cégcsoportba integrálódó, gyártókapacitással rendelkező védelmi ipari leányvállalatok, a szektorukban jellemző alacsonyabb marzs miatt mérséklődött erre a szintre ez mutató az egy évvel korábbi 34,9 százalékról.

A 4iG Nyrt. adózott eredménye 21,9 milliárd forintra emelkedett a 2025 első féléves -1,15 milliárd forinthoz képest. A leányvállalatok akvizíciójához köthető vételár-allokációs hatás 10,1 milliárd forinttal rontotta, míg a nem realizált árfolyamnyereség 36,1 milliárd forinttal javította az eredményt. Ezektől, valamint az egyszeri tételektől megtisztított eredmény -3,9 milliárd forint volna – olvasható a 4iG sajtóközleményében.

Mint írták, a 4iG Csoport folytatta adóssága leépítését, a nettó adósság/12 havi EBITDA mutatója 2026. első félévének végére 3,7× értékre mérséklődött. A félév végén a készpénzállomány 78,4 milliárd forintra emelkedett köszönhetően a szigorú cashflow menedzsmentnek.

A 4iG Csoport hitelprofiljának erősödését a Scope Ratings változatlan, stabil kilátású BB– minősítése is alátámasztja; a hitelminősítő értékelése szerint a társaság likviditása megfelelő, és nem terheli érdemi hiteltörlesztési nyomás. A finanszírozási bázis ezzel párhuzamosan tovább diverzifikálódott és nemzetközivé vált:

a 4iG Űr és Védelmi Zrt. 176,6 millió euró értékű kötvénykibocsátását teljes egészében lejegyezték, miközben

a Mubadala Investment Company, Abu-Dzabi szuverén befektetési alapja, 50 millió dolláros, részvénnyé alakuló befektetéssel lépett be a cégcsoport finanszírozásába.

A 4iG Távközlési Holding Zrt. emellett nemzetközi kötvénykibocsátást készít elő az év eleje óta, amelynek egyik fő célja a Vodafone Magyarország megvásárlásához használt akvizíciós hitel refinanszírozása, illetve további nemzetközi terjeszkedés támogatása. A kibocsátás előkészítésének részeként a 4iG Távközlési Holding és a kibocsátandó kötvény nemzetközi hitelminősítését a Fitch Ratings és a Moody’s végzi. A tervezett forrásbevonásra októberben kerülhet sor.

A 4iG Csoport árbevételének 11 százaléka a külföldi leányvállalatoktól származott. A legnagyobb üzletág a távközlés, amely a konszolidált nettó árbevétel közel 76 százalékát adta, az informatikai és rendszerintegrációs üzletág 12,5 százalékkal, az űr- és védelmi ipari üzletág pedig 11,7 százalékkal részesedik a cégcsoport teljesítményéből.

A távközlési szegmens 2026 első hat hónapjában 311,56 milliárd forint nettó árbevételt, 125,26 milliárd forint EBITDA-t, valamint 43,6 milliárd forint adózott eredményt ért el. A One Magyarország Zrt. az aktív előfizetések megközelítőleg 30 százalékát szolgálja ki, az első félévben az árbevétel növekedését az ügyfélszám bővülése támogatta, miközben nőtt a postpaid előfizetések száma és javult a lemorzsolódási ráta.

Az informatikai üzletág holdingtársasága, a 4iG Informatikai Zrt. árbevétele 2026 első félévében 20 százalékkal növekedett előző év azonos időszakához képest, az ismétlődő bevételek a teljes árbevétel mintegy 55 százalékát tették ki. Júliusban a társaság ismét megszerezte a Microsoft CSP partneri státuszt, valamint az AI Cloud partneri minősítést.

Az űr- és védelmi szegmens súlya nőtt: a portfólióvállalatok működési bevételeinek bővülésével a szegmens részesedése a 4iG Csoport árbevételéből a 2025 első félévi mintegy 1 százalékról 2026 első félévére 11,7 százalékra emelkedett.

A 4iG Űr- és Védelmi Zrt. a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. többségi tulajdonrészének megszerzése mellett több jelentős együttműködést és megállapodást kötött, többek között a CSG-vel, a TATRA TRUCKS-szal, a Northrop Grummannal, az L3Harris-szel és az Apex Technologyval. A félév során lezárult az Axiom Space-ben végrehajtott, két lépésből álló, összesen 100 millió dollár értékű tőkeemelés is, valamint megkezdődött a Colt CZ Hungary Zrt. tulajdonosi struktúrájának és tőkehelyzetének rendezése – olvasható.

A nemzetközi digitális infrastruktúra üzletágban a 4iG International Digital Infrastructure Zrt. és a görög Grid Telecom stratégiai szándéknyilatkozatot írt alá egy Albánia és Görögország közötti optikai összeköttetés, valamint egy adriai és földközi-tengeri tengeralatti kábelrendszer közös fejlesztéséről. Montenegró Kormánya 2026 márciusában a 4iG Csoportot választotta a rendvédelmi szervek 54,25 millió euró keretösszegű technológiai fejlesztésére, valamint egy TIER III minősítésű kormányzati adatközpont kialakítására. A projektek erősítik a 4iG regionális digitális infrastruktúra-piaci jelenlétét, a montenegrói megbízás pedig a cégcsoport első nagyszabású külföldi kormányzati megbízása ezen a területen.

A 4iG Csoport további fejlődését és a részvényesi értékteremtést rövid-, közép- és hosszú távon a megrendelésállomány és a keretszerződések mellett a távközlési tevékenységek organikus növekedése, a digitalizációs-informatikai projektek iránti növekvő kereslet, valamint a jövőben az energetikai szektorra jellemző növekvő igények magas szintű kiszolgálása biztosíthatja. Ezen felül közép- és hosszú távon a digitális infrastruktúra divízió megállapodásaink teljesítése, infrastruktúraépítése adhat további jelentős lendületet az eredményességnek – áll a közleményben.

A magyar kormány 2026 augusztusában átvilágítást kezdeményezett a 4iG Csoporttal kötött megállapodások vonatkozásában. A társaság az eljárásban együttműködik, miközben fenntartja folyamatos üzletmenetét. A vizsgálat lezárásáról és eredményéről a 4iG Csoport a szabályozói előírásoknak megfelelően tájékoztatást ad, ahogyan transzparens tőzsdei társaságként a múltban, jelenleg és a jövőben is a hatályos jogszabályoknak megfelelően működött és működik.