Durva éjszaka jöhet: heves zivatarokkal és jégesővel érkezik a második hullám

A déli óráktól várhatóan előbb az északnyugati területeken növekszik a zivatarok kialakulási valószínűsége, majd délután a Dunántúl keleti felén, illetve a középső tájakon sem kizárt egy-egy izolált zivatar. Környezetükben viharos (60-70 km/h) szél, néhol jégeső (~1-2 cm), illetve intenzív csapadék (10-20 mm) fordulhat elő – olvasható a HungroMet közösségi oldalán.

Este nyugat felől újabb hullámban érkezhetnek zivatarok, várhatóan nagyobb számban, akár rendszerbe szerveződve is, amelyek fokozatosan kelet felé terjednek majd. Helyenként hevesebb zivatar sem kizárt, 80-90 km/h körüli széllökésekkel és intenzívebb jégesővel. Kedd reggelre várhatóan lecsengenek a zivatarok. Ezt követően kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

Ma az Alföldön nagyobb területen 25 fok körül, vagy kevéssel felette alakul a napi középhőmérséklet.