Búcsúzik Schmidt Mária a Terror Háza Múzeumot működtető alapítványtól

Az Országgyűlés döntése alapján megszűnik az 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, amely a Terror Háza Múzeumot működtette. Schmidt Mária, a múzeum főigazgatója tudatta, hogy az alapítvány feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft., a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium háttérintézménye veszi át – írja a Magyar Nemzet összefoglalója.

Schmidt Mária kiemelte, hogy „az alapítvány az átadás-átvétel során a tulajdonában levő vagyonnal és eszközökkel – a jogszabályi előírások szerint – hiánytalanul elszámolt.”

Az alapítvány intézményei:

a Terror Háza Múzeum,

a XX. Század Intézet,

a XXI. Század Intézet,

a Kertész Imre Intézet,

a Kommunizmuskutató Intézet,

a Habsburg Történeti Intézet,

az Eötvös József Intézet,

a Szabad Európa Intézet és

a Deák Ferenc Műhely

működése mindvégig átlátható, hatékony és jogszerű volt, ezt bizonyítja az átadás-átvételi dokumentáció is – írja Schmidt Mária.

A főigazgató közöle, hogy 2002 és 2026 között több mint 8 millió látogató fordult meg a múzeumban, amely – az intézetekkel együtt – konferenciák, könyvek, kiadványok, emlékévek, képzési programok, állandó és időszaki kiállítások százait valósította meg.

„A Terror Háza Múzeum és az intézetek dolgozói büszkén tekintenek vissza két és fél évtizedes munkájukra és köszönik hazai és külföldi partnereik, a sajtó, a támogatók, az egymást váltó kormányzatok együttműködését – és különösképpen a látogatóink figyelmét és szeretetét!” – fogalmazott Schmidt Mária.

A magyarországi diktatúrák történetének bemutatása volt a legfontosabb feladatunk. Az, hogy nemzetünk szembenézzen a náci és a kommunista rendszer és azok bűnös vezetőinek és kiszolgálóinak gonoszságával, és fejet hajtson áldozataik előtt. Munkánkat ez a mottó vezérelte: »ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak« – tette hozzá.

A főigazgató megjegyezte, hogy múltunk kutatása, a totalitárius diktatúrák túlélésének és újjászületésének megakadályozása sok feladatot ad. Bíznak abban, hogy a Terror Háza Múzeum és az intézetek ebben továbbra is meghatározó szerepet visznek.