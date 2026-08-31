Forsthoffer Ágnes meghatódott, és felhasználta az ötleteket

„Hiszek abban, hogy olyan munkahelyen lehet jó teljesítményt nyújtani, ahol megfelelőek a munkakörülmények és a munkatársak jól érzik magukat. Házelnöki hivatalba lépésemet követően ezért ötletládákat helyeztettem ki az Országgyűlés Hivatalában dolgozók számára, amelybe folyamatosan elhelyezhetik meglátásaikat, javaslataikat, akár névtelenül is ” – írta Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a Facebook-oldalán.

Hozzátette: a hivatal dolgozóinak száma közel 600 fő, és sokan közülük évtizedek óta ott dolgoznak. Mint fogalmazott, „ők tudják igazán, min lehetne változtatni annak érdekében, hogy a munkahelyük élhetőbb legyen.”

Forsthoffer Ágnes szerint az elmúlt hónapokban számtalan kérés, javaslat érkezett, „melyeket megvalósíthatóság esetén igyekeztünk teljesíteni. Néha egészen apró dolgok azok, amelyek egy munkahelyet emberségesebbé tudnak tenni”.

Ezután a házelnök külön megköszönte az egyik kolléga megható visszajelzését.