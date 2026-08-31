A közmédia jövőjéről várják a véleményeket

Egyelőre az első, A közmédia küldetése című fejezet tölthető ki a tízből a honlapon található számláló alapján. A közszolgálatiság jelentése és társadalmi értéke címet viselő második fejezet jövő hétfőn nyílik meg.

Az első fejezetben szerepelnek videók, amelyekben idősek és a fiatalok is beszélnek arról, milyen közmédiát szeretnének, illetve mi nem tetszett nekik eddig a közszolgálati műsorokban. Többen is említik, hogy korábban nem tartották hitelesnek a közmédia hírszolgáltatását.

Az oldalon rövid összefoglalókat lehet olvasni európai és Európán kívüli országok közmédiájának működéséről, saját véleményt lehet beküldeni a közmédia küldetéséről, és elolvashatók az eddig beküldött vélemények is.

Egy felsorolásból ki lehet választani a közmédia öt legfontosabb feladatát, amelyek között szerepel a hiteles tájékoztatás, a társadalmi párbeszéd, a minőségi szórakoztatás vagy a kulturális örökség is.

Az oldalon látható, hogy a későbbiekben milyen témákban lehet véleményt nyilvánítani. Lesz szó egyebek mellett a társadalmi megbékélésről, a KRESZ-ről, az esztergomi Palatinus-tó megújításáról, a tiszta és élhető közterületekről, az egri vasútról és a Déli Kapuról, az MVM óbudai kampuszának fejlesztéséről, a magyar gazdaság, a rövid távú lakáskiadás, a Fertő tó és a Fertő-part, a Hévizi-tó, a paksi zártkertek, valamint Budafok-Tétény közlekedésének jövőjéről. Megkérdezik a kitöltőket arról is, hogy milyen legyen a Közhang.

Radnai Márk működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, a Tisza alelnöke augusztus 18-án a Facebookon jelentette be, hogy a közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang, amelyet Magyarország első interaktív, digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be. Az oldalon nemcsak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, végiggondolni a lehetőségeket és valódi javaslatokat tenni.

Augusztus 20-án, a Tisza Szigetek országos találkozójának helyszínén Radnai Márk az MTI kérdésére közölte: a platformot a projektre jelentkező fejlesztők, kutatók, elemzők, szakértők önerőből, saját forrásaikból működtetik majd. Arra is kitért, hogy a felület azért nem az állami infrastruktúrán belül jött létre, mert az államigazgatás alkalmatlan arra, hogy rövid idő alatt megvalósítson, egy gyors reagálású, új fejlesztést, másrészt pedig nem akarják az állampolgárok pénzét elkölteni egy olyan kísérletre, ami új Európában.

A Közhang internetes oldalán regisztrációval és a nélkül, anonim módon is részt lehet venni az egyeztetésekben.