ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.34
usd:
314.07
bux:
150076.1
2026. augusztus 31. hétfő Bella, Erika
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) Kunigunda útjai székháza 2026. július 7-én. Elsötétült az M1 képernyõje, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió mûsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel ezen a napon.
Nyitókép: Illyés Tibor

A közmédia jövőjéről várják a véleményeket

Infostart / MTI

Hétfőn elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a kozhang.hu oldalon.

Egyelőre az első, A közmédia küldetése című fejezet tölthető ki a tízből a honlapon található számláló alapján. A közszolgálatiság jelentése és társadalmi értéke címet viselő második fejezet jövő hétfőn nyílik meg.

Az első fejezetben szerepelnek videók, amelyekben idősek és a fiatalok is beszélnek arról, milyen közmédiát szeretnének, illetve mi nem tetszett nekik eddig a közszolgálati műsorokban. Többen is említik, hogy korábban nem tartották hitelesnek a közmédia hírszolgáltatását.

Az oldalon rövid összefoglalókat lehet olvasni európai és Európán kívüli országok közmédiájának működéséről, saját véleményt lehet beküldeni a közmédia küldetéséről, és elolvashatók az eddig beküldött vélemények is.

Egy felsorolásból ki lehet választani a közmédia öt legfontosabb feladatát, amelyek között szerepel a hiteles tájékoztatás, a társadalmi párbeszéd, a minőségi szórakoztatás vagy a kulturális örökség is.

Az oldalon látható, hogy a későbbiekben milyen témákban lehet véleményt nyilvánítani. Lesz szó egyebek mellett a társadalmi megbékélésről, a KRESZ-ről, az esztergomi Palatinus-tó megújításáról, a tiszta és élhető közterületekről, az egri vasútról és a Déli Kapuról, az MVM óbudai kampuszának fejlesztéséről, a magyar gazdaság, a rövid távú lakáskiadás, a Fertő tó és a Fertő-part, a Hévizi-tó, a paksi zártkertek, valamint Budafok-Tétény közlekedésének jövőjéről. Megkérdezik a kitöltőket arról is, hogy milyen legyen a Közhang.

Radnai Márk működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, a Tisza alelnöke augusztus 18-án a Facebookon jelentette be, hogy a közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang, amelyet Magyarország első interaktív, digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be. Az oldalon nemcsak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, végiggondolni a lehetőségeket és valódi javaslatokat tenni.

Augusztus 20-án, a Tisza Szigetek országos találkozójának helyszínén Radnai Márk az MTI kérdésére közölte: a platformot a projektre jelentkező fejlesztők, kutatók, elemzők, szakértők önerőből, saját forrásaikból működtetik majd. Arra is kitért, hogy a felület azért nem az állami infrastruktúrán belül jött létre, mert az államigazgatás alkalmatlan arra, hogy rövid idő alatt megvalósítson, egy gyors reagálású, új fejlesztést, másrészt pedig nem akarják az állampolgárok pénzét elkölteni egy olyan kísérletre, ami új Európában.

A Közhang internetes oldalán regisztrációval és a nélkül, anonim módon is részt lehet venni az egyeztetésekben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A közmédia jövőjéről várják a véleményeket

egyeztetés

közmédia

radnai márk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Esik a dízelár? Várjuk ki a végét! – A szakértő válaszol

Esik a dízelár? Várjuk ki a végét! – A szakértő válaszol
Noha aktuálisan valóban áresés körvonalazódik a dízel üzemanyag piacán, és ennek akár hazai okai is vannak, de a nemzetközi kitettség még így is nagy az ügyben, erről is beszéld az InfoRádióban Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.
VIDEÓ
Az iskolával együtt jönnek a vírusok? Rusvai Miklós, Inforádió, Aréna
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.31. hétfő, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erősödik a forint

Erősödik a forint

A forint mind az euróval mind a dollárral szemben erősödik hétfőn. Az euró 364, a dollár 314 forint környékén jár.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyi év jut valójában nyugdíjasként a magyaroknak: hatalmas a szakadék férfiak és nők között

Ennyi év jut valójában nyugdíjasként a magyaroknak: hatalmas a szakadék férfiak és nők között

A Magyar Államkincstár friss adatai szerint a hazai öregségi nyugdíjasok átlagosan 23,3 évet töltenek nyugdíjban.

BBC
Business Sport Travel Science
Controlled blast at Nepali hydropower tunnel as rescuers look for 900 missing workers

Controlled blast at Nepali hydropower tunnel as rescuers look for 900 missing workers

More than 900 hydropower workers are missing after Wednesday's massive flash flood - many of them trapped in tunnels.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 31. 12:58
Benyújtotta a 2026-os büdzsé módosításáról szóló javaslatot a kormány
2026. augusztus 31. 12:10
Verekedés után zuhant mélybe a Lánchídnál a férfi – reagált a szórakozóhely
×
×