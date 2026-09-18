Volánbusz-ügy: a Volán-csoport és a MÁV-csoport együttműködik a nyomozó- és vádhatósággal

A közleményben azt írták, hogy „a Volánbuszt és jogelődjeit érintő komplex nyomozás egy 2015 és 2018 közötti, gyaníthatóan csalárd jogviszonyok létrehozásával és teljesítésével kapcsolatos, szerteágazó ügycsoportra vonatkozik, amely 10 milliárd forintos nagyságrendű vagyoni hátrányt okozott a cégcsoportnak és így közvetetten az államnak”.

A társaság későbbi menedzsmentje „érzékelte, milyen szövevényes és valószínűsíthetően a jó erkölcsbe ütköző jogviszonyok jöttek létre” a korábbi időszakban, ezért az érintett szerződéseket azonnal felmondta, a kifizetéseket felfüggesztette és megtette a szükséges jogi lépéseket, amelynek eredményeként megindultak a polgári peres és büntetőeljárások – fűzték hozzá.

Hangsúlyozták, hogy a folyamatban lévő ügyek részleteiről a társaság a nyomozás érdekeire tekintettel nem tud és nem is kíván további felvilágosítást adni.

Sajtóhírek alapján és a hatóságok anonimizált közleményeiből kikövetkeztethetően

az ügyben letartóztatott két gyanúsított Jellinek Dániel üzletember, az Indotek Group vezérigazgatója és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt vezérigazgatója.

A Volánbusz-ügyben még 2021-ben indult nyomozás hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt. A rendőrség a múlt héten azt közölte, hogy

2015 és 2018 között az állami tulajdonú Volán-társaságoknál hozzávetőleg 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezett amiatt, hogy használt autóbuszokat túlárazással szereztek be.

A gyanú szerint 608 jármű beszerzése nem a közlekedési központok gazdasági érdekeinek figyelembevételével, hanem egyéni érdekek mentén zajlott. A Volán-társaság kecskeméti székhelyének megvásárlását is túlárazták. Ezzel a vállalatnak legalább 550 millió forint vagyoni hátránya keletkezett.

A rendőrség közlése szerint az elkövetők a hűtlen kezelésből származó bűnös vagyont pénzmosással szerezték meg. Az adatok szerint a háttérben ingatlanprojektek finanszírozása zajlott, valamint egymilliárd forintot meghaladó pénzfelvétel, illetve nagy értékű autó vásárlása. Az ingatlanberuházások a XII. és a IX. kerületben, valamint Balatonvilágoson és Törökbálinton valósultak meg.

A Volán-társaságoknál a tulajdonosi jogok gyakorlását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. látta el, és akkori vezetője tudott olyan állami tulajdonú ingatlanokról, amelyek értékesítés esetén jelentős haszonnal kecsegtettek. Így a Volán-társaságok túlárazott buszbeszerzéseiből, valamint a kecskeméti székhely túlárazott megvásárlásából származó vagyont a cégvezetők köztes vállalatokon keresztül, színlelt kölcsönszerződésekkel továbbították az érdekeltségükbe tartozó más cégekhez, amelyek aztán ingatlanprojektekbe fektették.