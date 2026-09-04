Ellátogattak a kormány képviselői a Fővárosi Törvényszékre, gyorsabb munkát szeretnének

Az Igazságügyi Minisztérium képviselői szeptember 1-jén egyeztettek a Fővárosi Törvényszék vezetőivel, és egyetértettek abban, hogy hatékonyabbá kell tenni a jogszolgáltatást – közölte a tárca a HVG megkeresésére.

A minisztérium tájékoztatása szerint abban is egyetértés született, hogy javítani kell az ítélkezés személyi, tárgyi és technikai feltételeit, valamint vonzóbbá kell tenni a bírói életpályát.

A téma azután került a figyelem középpontjába, hogy heves reakciókat váltott ki Unger Anna Róza, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnökének nyilatkozata. Szerinte akár hat évig is eltarthat, mire egy ügyben megszületik a jogerős ítélet – olvasható.