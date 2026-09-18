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Nyitókép: Pixabay

A parttól 50 méterre ölte meg a cápa a strandolót

Infostart / MTI

Cápatámadásban meghalt egy úszó Perth nyugat-ausztráliai város partjánál.

A ragadozó a város északi részén, Sorrento Beach partjától mintegy ötven méternyire támadt a férfira - közölte Nyugat-Ausztrália állam rendőrsége.

Idén ez volt az ötödik halálos kimenetelű cápatámadás Ausztráliában, három közülük a nyugati partoknál történt.

Egy szemtanú a sydneyi Morning Herald című lapnak elmondta, hogy látta, amint a cápa rángatta a férfit, mint egy halat. Egy másik szemtanú az ABC közszolgálati műsorközlőnek arról számolt be, hogy vértócsát látott a vízben a támadás után.

A férfi a jelentések szerint egy társával úszott, akinek sikerült őt kivontatni a partra. A szemtanúk szerint a cápa nagytermetű volt, de a fajtáját nem tudták megmondani.

Legutóbb júniusban, az állam déli partvidéke mentén esett cápatámadás áldozatul egy dárdával halászó 35 éves férfi, májusban egy 38 éves férfit marcangolt szét cápa egy Perth közelében lévő sziget partjánál.

2025. évi hivatalos adatok szerint a megelőző évtizedben Ausztráliában évente mintegy húsz, sérüléssel járó cápatámadás történt, a halálos kimenetelű incidensek száma pedig évente átlagosan 2,8 volt.

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