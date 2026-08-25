Meghallgatták az NVVH közpénzügyi elnökhelyettes-jelöltjeit

Hantosi István, a testület tiszás elnöke az ülést követően az MTI-nek nyilatkozva azt közölte: öt jelöltet hallgattak meg a délután folyamán. Három jelölt meghallgatásáról hétfőn döntött a bizottság, emellett a frakciók is kezdeményezhették egy-egy ember meghallgatását, és így végül öt ember beszélt elképzeléseiről a testület előtt – tette hozzá.

A politikus kiemelte: jellemzően adóigazgatási, valamint vám- és pénzüggyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakemberek mondták el véleményüket és koncepciójukat.

A bizottság szerda délelőtt a nyomozati elnökhelyettes-jelölteket hallgatja meg, szintén zárt ülésen – közölte Hantosi István.

Az NVVH három elnökjelöltjének kedd délelőtti meghallgatásáról szólva úgy fogalmazott: „három teljesen különböző életút, három teljesen különböző szakmai háttérrel rendelkező jelölt mutatkozott be”.