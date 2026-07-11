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Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Fékezés helyett gázt adott: elütötte a rendőrmotorost, aztán futva próbált menekülni – videó

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Súlyos balesettel ért véget egy rendőrségi autós üldözés pénteken Baján. Bár a katasztrófavédelem hivatalosan egy személyautó és egy motorkerékpár ütközéséről számolt be, a Sugóparti Hírek és szemtanúk szerint a menekülő sofőr elgázolt egy útzárat biztosító rendőrmotorost. A karambol után gyalog próbált elmenekülni, de a rendőrök rövid időn belül elfogták.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a Duna utca közelében történt. A bajai hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót, a helyszínre több társhatóság is kivonult, az érintett útszakaszt pedig a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljesen lezárták.

A Sugóparti Hírek beszámolója szerint a történteket viszont egy rendőrségi üldözés előzte meg. A menekülő sofőr a helyi Lidl közelében egy rendőri útzárba futott, de a

fékezés helyett a gázra lépett, és elütötte az útját álló rendőrmotorost.

Az ütközés következtében az autó mozgásképtelenné vált, a sofőr azonban kiugrott a járműből, és futva próbált elmenekülni.

A szemtanúk szerint az egyenruhások pillanatok alatt utolérték, a földre vitték, megbilincselték és előállították. Egy helyszíni beszámoló szerint az elfogásban öt rendőr vett részt – számolt be az Index.

(Nyitóképünk illusztráció.)

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Kezdőlap    Belföld    Fékezés helyett gázt adott: elütötte a rendőrmotorost, aztán futva próbált menekülni – videó

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