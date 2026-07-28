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Nyitókép: Pixabay

Kinyithattak a szabadstrandok, nem marhatrágya úszott a vízen

Infostart / MTI

Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön, újraindulhattak a szabadstrandok.

Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön, a vízvizsgálatok eredményei megfelelőnek minősülnek, újraindulhattak a szabadstrandok – közölte hétfőn a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kövizig).

Mint írták, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a Fekete-Körös több pontján, Dénesmajor térségében, a román–magyar határszelvényben, valamint a folyó további szakaszain vett mintát. A felszíni vízvizsgálatok eredményei megfelelőnek minősülnek, a vizsgált paraméterek a meghatározott határértékek alatt vannak.

Az üzemeltetők újra megnyithatták a szanazugi és a városerdei szabadstrandot.

A Kövizig hangsúlyozta, hogy a hatósági vizsgálati eredmények megerősítik, hogy a jelentős mennyiségű uszadék növényi eredetű anyag volt, amely felhalmozódott és bomlásnak indult;

a korábbi sajtóinformációk, amelyek marhatrágyáról szóltak, tévesek voltak.

A szennyező anyagot a Kövizig az észlelést követő napon, péntek délután eltávolította a folyóról; az anyagot komposztáló telepre szállították.

A Békési duzzasztó rendszerében működő mezőgazdasági vízkivételek üzemeltetését, valamint az Élővíz-csatorna vízpótlását újraindították – tették hozzá a tájékoztatásban.

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