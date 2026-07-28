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Nyitókép: Svitlana Hruts/Getty Images

Így áll lassan vissza a közmédia a rendes kerékvágásba – jelentés

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A hatályos médiatörvény előírásainak megfelelően folytatódik a közmédia intézményrendszerének gyökeres átalakítása – közölte az MTVA, részletezve, hogy mi történt eddig.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2026. július 26-án beolvadt a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be, amivel a közlemény szerint „megszűnt az eddig pazarló, nem átlátható, politikailag érintett cégek közpénz-kifizetőjeként működő propagandagyár. Romjain egy transzparens, jóval költséghatékonyabb, felelősségteljesen működő szervezet jön létre”.

A beolvadás utáni 90 napban zajlik az átalakulási folyamat. Ezalatt jogfolytonosan – a megváltozott elnevezéssel – viszi tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat. A jogutód társaság 2026. július 27. napjától az átalakulás befejezéséig Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezéssel működik tovább. Ezzel megszűnt a korábbi rendszer, amelyben a közszolgálati médiaszolgáltatás és a műsorgyártás, illetve a gazdálkodás szervezetileg elkülönült egymástól.

„A munkavállalók jogutódlással kerülnek át az új cégbe, a műsorszolgáltatás folytonossága biztosított” – fogalmazott Horváth András, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. megbízott vezérigazgatója.

„A munkáltatói jogok gyakorlója 2026. július 7-től – távolléti díjuk megfizetése mellett – több mint 40 embert mentesített a munkavégzési kötelezettség alól. E munkavállalók egyötöde a velük szemben lefolytatott audit eredményeként mostanra visszatért eredeti feladataihoz és aktívan támogatja a megbízott vezetés munkáját. Többekkel az egyeztetés még folyamatban van – ők jelenleg is mentesítettek –, illetve szabadságukat töltik. A már távozók döntő többsége (csaknem 90 százalékuk) közös megegyezéssel lépett ki a cégtől. Velük a munkáltató a vállalat számára költséghatékony kilépő csomagban állapodott meg” – derült ki a közleményből.

A közlésből kiderül az is, hogy – a törvény értelmében – a Magyar Távirati Iroda ismét önálló szervezet lesz, és az újonnan létrejövő Független Közmédia Testület fogja megpályáztatni és megválasztani a távirati iroda vezetőjét.

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