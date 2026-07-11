Tizenkét év után találkozik először az angol és a norvég labdarúgó-válogatott, egyébként először egy nagy tornán. Az Opta szuper-számítógép 50,4 százalékra adja a „háromoroszlánosok” győzelmi esélyét, 25,1-re a norvégokét, a kettőből következően nagyjából ugyanennyi a döntetlen esélye is. A mérkőzés magyar idő szerint este 11-kor kezdődik.