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Mutatjuk a 990 milliót érő számokat

Infostart / MTI

Elő a szelvényekkel, kihúzták az ötös lottó 2026/28. heti nyerőszámait.

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

Nyerőszámok:

  1. 6 (hat)
  2. 52 (ötvenkettő)
  3. 60 (hatvan)
  4. 78 (hetvennyolc)
  5. 88 (nyolcvannyolc)

Joker: 378034

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