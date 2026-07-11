A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
- 6 (hat)
- 52 (ötvenkettő)
- 60 (hatvan)
- 78 (hetvennyolc)
- 88 (nyolcvannyolc)
Joker: 378034
A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
Joker: 378034
Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter péntek este jelentette be, hogy sikerült visszatölteni az ország stratégiai kőolajkészleteit. Hozzányúlna a kormány az agrárkamarák működéséhez, ezzel kiváltva a MAGOSZ nemtetszését. Magyar Péter miniszterelnök közölte: a törvényhozás hétfőn fog szavazni az Alaptörvény 17. módosításáról. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb kormányzati döntésekkel.
Mutatjuk, elvitte-e valaki a 990 millió forintos főnyereményt a 28. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.
US media say Iran has told US officials an attack on ships crossing the strait early this week was "a mistake".