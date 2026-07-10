Kármán András: pénteken elfogadhatják a számunkra tízmilliárd eurót érő tervet

Fontos nap Magyarország és az új magyar kormány számára a mai, hiszen a tagországok pénzügyminiszterei elfogadják Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét (RRF), és ezzel az előző kormány jogállamisági és korrupciós problémái miatt csaknem négy évig befagyasztva tartott 10 milliárd euró elérhető, hazahozható lesz Magyarország számára – mondta Kármán András pénzügyminiszter Brüsszelben pénteken.

Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsának (ECOFIN) ülését megelőzően magyar újságíróknak nyilatkozva Kármán András hangsúlyozta: „a választások előtt megígértük, hogy első dolgunk lesz ezt a pénzt felszabadítani”.

„Ez nagyon fontos eredmény, amit a mai nap remélhetőleg meg tudunk ünnepelni”

– fogalmazott Kármán András. Kiemelte: a magyar kormány olyan fontos programokat finanszírozhat a felszabadított pénzből, amelyek összhangban vannak a gazdaságpolitikai elképzelésekkel. Ilyen a zöld vagy digitális átállás, a vasúti infrastruktúra fejlesztése, a lakhatás támogatása vagy a kis- és közepes vállalkozások támogatása.

Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar gazdaság versenyképesebb legyen és a gazdasági növekedés minél hamarabb újrainduljon – hangsúlyozta.

„Meggyőződésem, hogy nemcsak hazahozzuk ezt a pénzt, hanem a magyar társadalom és a magyar gazdaság számára hasznos és értelmes feladatokra fogjuk tudni felhasználni” – fogalmazott.

A költségvetési hiányra vonatkozó kérdésre válaszolva a miniszter hangsúlyozta:

nagyon nehéz örökséget kaptak az előző kormánytól. Ha nem lett volna kormányváltás, akkor 8,3 százalék költségvetési hiánnyal kellene számolni az idei évben.

Kármán András szerencsének nevezte, hogy az európai uniós pénzek hazahozatala miatt az ország már ennél sokkal kisebb hiánynál tart. További hiánycsökkentést jelent például az egyetemeket fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) visszavétele – hívta fel a figyelmet.

„Jobban állunk már, de még nem végeztünk” – fogalmazott Kármán András, majd arról tájékoztatott, hogy a kormány augusztus végéig fogja beterjeszteni a felülvizsgált idei költségvetést, ez tartalmazza majd a részletes intézkedéseket.