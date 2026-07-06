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Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) fennállásának 15. évfordulója alkalmából az egyetem dísztermében tartott konferencián 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Orbán Balázs: július 31-ével megszűnik az Mathias Corvinus Collegium Alapítvány

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ELŐZMÉNYEK

Orbán Balázs, az MCC korábbi elnöke a Facebook-oldalán számolt be a hírről, mellékelve Ruff Bálint határozatát.

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter határozata alapján 2026. július 31. napjával megszűnik. Az erről szóló dokumentumot az MCC korábbi elnöke osztotta meg a Facebookon.

„Megszüntetni egy tehetséggondozással foglalkozó intézményt – ez lett az egyik legfontosabb programpontja az új kormánynak, miután hatalmat kapott” – fogalmazott Orbán Balázs.

„30 helyszínt bezáratni, 8000 diákot elküldeni, több száz tanárt elbocsátani, kutatást leállítani, intézetet beszántani, vitakört felszámolni, nemzetközi ösztöndíjat visszavonni, kollégiumi helyeket elvenni, hazai és határon túli táborokat eltörölni. Értelmetlen pusztítás, rombolás és bosszú. Aminek elszenvedői nem politikusok, hanem fiatalok, szülők, pedagógusok, vagyis egyszerű átlagemberek. Mi értelme van ennek?” – írta.

Mint ismert, a kormány június végén jelölte ki azokat a minisztereket, akik a magyar állam nevében gyakorolják az alapítói jogokat a felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok felett. Ruff Bálinthoz az MCC Alapítványon kívül a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány került.

A Matthias Corvinus Collegium az Infostartot is kiadó Inforádió Zrt. többségi tulajdonosa.

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Kezdőlap    Belföld    Orbán Balázs: július 31-ével megszűnik az Mathias Corvinus Collegium Alapítvány

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