Vitézy Dávid és Kapitány István kemény fellépést ígér a külföldi fuvarozókkal szemben

Több év után először fordult elő, hogy a gazdasági és a közlekedési miniszter egyszerre ült le tárgyalni a magyarországi fuvarozó szervezetekkel – írja az Index összefoglalója. A találkozón öt tematikus munkacsoport létrehozásáról döntöttek, hogy kezeljék a hazai közúti árufuvarozás és személyszállítás két éve tartó súlyos válságát.

A NiT Hungary adatai szerint a hazai közúti fuvarozók mintegy két éve veszteségesen működnek, a vállalkozások száma 2021 óta több mint 1500 céggel, mintegy 12 százalékkal csökkent,

a magyar fuvarozók európai piaci részesedése pedig 5 százalékról 3,9 százalékra esett vissza. Pedig a szektor több mint 130 ezer család megélhetését biztosítja, és 2025-ben a hazai GDP mintegy 4 százalékát állította elő.

A hazai cégek versenyképességét a munkaerőhiány és a növekvő költségek mellett a külföldi versenytársak szabályszegései is rontják. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a megbeszélésen határozottan leszögezte: „a kormány nem támogatja a szabályszegésből eredő versenyelőny-szerzést”, ami a hazai piacon jelen lévő tisztességtelen külföldi konkurencia fokozott ellenőrzésének irányába mutat.

A NiT Hungary egy tíz pontból álló, átfogó szakmai javaslatcsomagot adott át. Ebben többek között a likviditási-finanszírozási program újraindítását, valamint a külföldi fuvarozók által felhalmozott, mintegy 8 milliárd forintos útdíjbírság-kintlévőség szigorú behajtását követelik.