Vitézy Dávid és Kapitány István kemény fellépést ígér a külföldi fuvarozókkal szemben

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Kamionok várakoznak a csanádpalotai magyar-román autópálya-határátkelőhely közelében, az M43-as autópályán 2020. március 20-án. Ezen a napon tizenkét órásra nőtt a kamionok várakozási ideje, a várakozásra kényszerülő árufuvarozóknak a rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai vizet osztanak. Több mint 35 kilométeres kamionsor alakult ki a Romániába tartó tehergépjárművekből.
Nyitókép: MTI/Rosta Tibor

Kapitány István és Vitézy Dávid kemény fellépést ígér a külföldi fuvarozókkal szemben

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási, valamint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön egy hosszú egyeztetésen fogadta a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) kezdeményezésére összegyűlt érdekképviseleteket.

Több év után először fordult elő, hogy a gazdasági és a közlekedési miniszter egyszerre ült le tárgyalni a magyarországi fuvarozó szervezetekkel – írja az Index összefoglalója. A találkozón öt tematikus munkacsoport létrehozásáról döntöttek, hogy kezeljék a hazai közúti árufuvarozás és személyszállítás két éve tartó súlyos válságát.

A NiT Hungary adatai szerint a hazai közúti fuvarozók mintegy két éve veszteségesen működnek, a vállalkozások száma 2021 óta több mint 1500 céggel, mintegy 12 százalékkal csökkent,

a magyar fuvarozók európai piaci részesedése pedig 5 százalékról 3,9 százalékra esett vissza. Pedig a szektor több mint 130 ezer család megélhetését biztosítja, és 2025-ben a hazai GDP mintegy 4 százalékát állította elő.

A hazai cégek versenyképességét a munkaerőhiány és a növekvő költségek mellett a külföldi versenytársak szabályszegései is rontják. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a megbeszélésen határozottan leszögezte: „a kormány nem támogatja a szabályszegésből eredő versenyelőny-szerzést”, ami a hazai piacon jelen lévő tisztességtelen külföldi konkurencia fokozott ellenőrzésének irányába mutat.

A NiT Hungary egy tíz pontból álló, átfogó szakmai javaslatcsomagot adott át. Ebben többek között a likviditási-finanszírozási program újraindítását, valamint a külföldi fuvarozók által felhalmozott, mintegy 8 milliárd forintos útdíjbírság-kintlévőség szigorú behajtását követelik.

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Kezdőlap    Belföld    Kapitány István és Vitézy Dávid kemény fellépést ígér a külföldi fuvarozókkal szemben

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