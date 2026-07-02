Szörnyű számok születtek a lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 27. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 2 (kettő)
- 11 (tizenegy)
- 19 (tizenkilenc)
- 20 (húsz)
- 34 (harmincnégy)
- 45 (negyvenöt)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt.
- 5 találatos szelvény 18 darab, nyereményük egyenként 346 790 forint;
- 4 találatos szelvény 888 darab, nyereményük egyenként 7030 forint;
- 3 találatos szelvény 14 000 darab, nyereményük egyenként 2710 forint.
A következő húzáson 120 millió forint lesz a főnyeremény.