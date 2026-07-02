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Számgolyók a Szerencsejáték Zrt. sorsolási műsora, a SzerencseSzombat megújult stúdiójának bemutatóján a Fortuna Stúdióban, a budapesti Pólus Centerben 2020. január 3-án. Január 4-től megújult tartalommal és látványvilággal debütál a képernyőkön a SzerencseSzombat. További változás, hogy 2020-ban a hatos lottó sorsolása is átkerül a Duna Televízió csatornájára, így a különböző lottójátékok sorsolása egy helyen lesz látható.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Szörnyű számok születtek a lottón

Infostart / MTI

Nem volt telitalálatos a hatos lottón.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 27. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 2 (kettő)
  • 11 (tizenegy)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 20 (húsz)
  • 34 (harmincnégy)
  • 45 (negyvenöt)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény nem volt.
  • 5 találatos szelvény 18 darab, nyereményük egyenként 346 790 forint;
  • 4 találatos szelvény 888 darab, nyereményük egyenként 7030 forint;
  • 3 találatos szelvény 14 000 darab, nyereményük egyenként 2710 forint.

A következő húzáson 120 millió forint lesz a főnyeremény.

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