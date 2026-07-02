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Nyitókép: Unsplash.com

Súlyos gondok a Budapest–Prága vasútvonalon

Infostart / MTI

Várhatóan 18 óráig a Budapest–Pozsony–Prága vonalon közlekedő Metropolitan railjetek és EuroCityk kerülni kényszerűlnek, emiatt jelentősen megnövekedett menetidővel, esetenként rövidebb útvonalon közlekedő vonatokkal kell számolni – közölte a MÁV-csoport csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a szlovák vasúttársaság arról tájékoztatott, hogy Pozsony és Érsekújvár között felsővezetéki hiba okoz fennakadást.

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Kezdőlap    Belföld    Súlyos gondok a Budapest–Prága vasútvonalon

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