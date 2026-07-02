A közlemény szerint a szlovák vasúttársaság arról tájékoztatott, hogy Pozsony és Érsekújvár között felsővezetéki hiba okoz fennakadást.
Súlyos gondok a Budapest–Prága vasútvonalon
Várhatóan 18 óráig a Budapest–Pozsony–Prága vonalon közlekedő Metropolitan railjetek és EuroCityk kerülni kényszerűlnek, emiatt jelentősen megnövekedett menetidővel, esetenként rövidebb útvonalon közlekedő vonatokkal kell számolni – közölte a MÁV-csoport csütörtökön az MTI-vel.
Regős Gábor közgazdász: rossz államháztartási helyzetből indít a kormány, de a piacok idén még türelmesek lesznek
Kiderült: meglévő jogosultságokhoz kötik a százezer forintos iskolakezdési támogatást
Új vezető a közmédia élén – döntött a bizottság
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Tisza-kormány: megjöttek a részletek az iskolakezdési támogatásról, új vezető a közmédia élén
Számos személyi változás történt a magyar közéletben: Magyar Péter felmentette az NMHH elnökét, új vezetőt nevezett ki az Országos Kórházi Főigazgatóság élére, a pénzügyminiszter pedig leváltotta a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatóját, miközben a külügyben további nagyköveti visszahívások várhatók. Az Integritás Hatóság friss jelentése szerint a közbeszerzési rendszerben összeszokott cégek nyertek visszatérően, piaci ár-összehasonlítás hiányában az állam jellemzően túlárazott szolgáltatásokért fizetett. Ma 14:30-kor tartanak kormányzati tájékoztatót: a délutáni eseményen a frissen bejelentett 100 ezer forintos iskolatámogatás részletei, a környezetszennyezés miatt leállított debreceni akkugyár ügyében indított tényfeltáró vizsgálat, a legújabb állami személycserék, a makrogazdasági kilátások, valamint a vízhiány kezelése lehetnek a fókuszban.
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