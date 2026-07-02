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A MOL Bubi újgenerációs kerékpárjai - köztük elektromos rásegítésûek is - a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Rumbach Sebestyén utcai központja elõtt 2026. június 23-án. A BKK a BudapestGO-ban érvényes bérlettel rendelkezõ felhasználók számára díjmentes kipróbálási lehetõséggel vezeti be a MOL Bubi új generációját.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Ennyiért lehet majd bubizni Budapesten

Infostart / MTI

A Mol Bubi 3.0 klasszikus kerékpárjai havonta 2500 forinttól, az elektromos rásegítésű biciklijei pedig 3500 forinttól lesznek elérhetőek, ez utóbbiból 800 áll majd rendelkezésre a megújult fővárosi közbringa-rendszerben – tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-t.

Közleményük szerint a csütörtökön indult, várhatóan július közepéig tartó tesztidőszakot követően

a klasszikus kerékpárokra

  • havi 2500 forintért lehet majd bérletet vásárolni, amiért az ügyfelek utazásonként 30 perc díjmentes használatot kapnak,
  • feloldási díj nélkül vehetik igénybe a szolgáltatást, és
  • akár két kerékpárt is bérelhetnek egyidejűleg, míg

az elektromos rásegítésű Mol Bubi kerékpárok

  • havi díja 3500 forint lesz, amelyért cserébe a klasszikus Mol Bubi kerékpárokat is lehet használni,
  • nem lesz feloldási díj, valamint
  • kedvező, 60 forintos percdíjért lehet majd használni az elektromos rásegítésű kerékpárokat.

A BKK felhívta a figyelmet, hogy a BudapestGO alkalmazásban vásárolt havi vagy éves, közösségi közlekedésre érvényes bérlettel kedvezőbb áron lehet majd igénybe venni a szolgáltatást:

  • a klasszikus kerékpárokra vonatkozó havi bérletet 2000 forintos áron érhetik el,
  • az éveset pedig 17 000 forintért, a 21 250 forint helyett.

Továbbá az indulást követően augusztus 31-ig kedvezményes használati lehetőséget nyújtanak az elektromos rásegítésű kerékpárokra érvényes bérlettel rendelkezőknek:

a bérlettel a kerékpárokat alkalmanként 5 percig díjmentesen lehet majd használni.

Az éles indulást követően a BKK folyamatosan növeli a kerékpárok számát, a kezdeti időszak után összesen 3300 (ebből 2500 klasszikus és 800 elektromos rásegítésű) biciklit biztosít, a kapacitás pedig a későbbiekben a tervek szerint tovább nő majd.

A Mol Bubi új generációjának csütörtökön indult ügyféltesztje során az első ötezer regisztrált felhasználó díjmentesen próbálhatja ki a rendszert.

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Kezdőlap    Belföld    Ennyiért lehet majd bubizni Budapesten

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