Lecsaptak a durva viharok, itt a figyelmeztetés is – videók, képek

Az erős szél és a zivatar Mosonmagyaróváron és Kapuvár térségében, valamint Vas vármegyében, és Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó, úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat.

Mosonmagyaróváron villanyvezetéket szakítottak le fák, a kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le, Szombathelyen pincékbe, alagsorokba befolyó víz okozott gondot. A Győr-Moson-Sopron vármegyei Sobor településen egy lovastanyán fóliasátrat kezdett meg, valamint egy bádogépületet sodort el a szél. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, illetve a Nagykanizsa-Zalakomár közötti területen szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt.

A csütörtökig eltartó viharos időszak miatt a katasztrófavédelem viharkisokost adott ki, amelyben összeszedték, mire kell figyelni heves zivatarok, széllökések esetén otthon és közlekedés közben. Érdemes végigfutni!