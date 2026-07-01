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Nyitókép: X / Lucas Adler

Lecsaptak a durva viharok, itt a figyelmeztetés is – videók, képek

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Az ország nyugati és keleti felén is károkat okozott a vihar szerda délután, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében sok helyen kérik a tűzoltók segítségét – közölte a katasztrófavédelem a honlapján. A lakossági képek, videók tanúsága szerint hatalmas esőkkel, jégveréssel, légzuhataggal érkezett a lehűlés.

Az erős szél és a zivatar Mosonmagyaróváron és Kapuvár térségében, valamint Vas vármegyében, és Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó, úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat.

Mosonmagyaróváron villanyvezetéket szakítottak le fák, a kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le, Szombathelyen pincékbe, alagsorokba befolyó víz okozott gondot. A Győr-Moson-Sopron vármegyei Sobor településen egy lovastanyán fóliasátrat kezdett meg, valamint egy bádogépületet sodort el a szél. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, illetve a Nagykanizsa-Zalakomár közötti területen szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt.

A csütörtökig eltartó viharos időszak miatt a katasztrófavédelem viharkisokost adott ki, amelyben összeszedték, mire kell figyelni heves zivatarok, széllökések esetén otthon és közlekedés közben. Érdemes végigfutni!

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Lecsaptak a durva viharok, itt a figyelmeztetés is – videók, képek

Lecsaptak a durva viharok, itt a figyelmeztetés is – videók, képek

Az ország nyugati és keleti felén is károkat okozott a vihar szerda délután, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében sok helyen kérik a tűzoltók segítségét – közölte a katasztrófavédelem a honlapján. A lakossági képek, videók tanúsága szerint hatalmas esőkkel, jégveréssel, légzuhataggal érkezett a lehűlés.
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