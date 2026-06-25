Néhány héttel ezelőtt egy elárvult macskakölyköt mentettek ki a Börzsönyből a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei. A legyengült kis jövevény a Budakeszi Vadaspar gondozásába került, ahol megerősödött, így június elején sor kerülhetett az első vérvételére is.

A vizsgálatok eredménye megerősítette azt, amit a szakemberek már a viselkedése és külleme alapján is sejtettek: Felícia genetikailag tisztavérű vadmacska – közölte a vadaspark a Facebook-oldalán.

A vadmacska (Felis silvestris)

Magyarország egyik legritkább őshonos ragadozója, fokozottan védett faj, ezért minden sikeres mentés és visszavadítás kiemelkedő jelentőségű a faj megőrzése szempontjából.

A jelenleg 8 hetes nőstény vadmacska továbbra is egy látogatóktól elzárt területén nevelkedik, ahol a lehető legkevesebb emberi kapcsolat éri. Ennek oka, hogy a cél a későbbi visszavadítás, amely annál sikeresebb, minél inkább megőrzi természetes, vad viselkedését – írták.

Felícia a tervek szerint ősszel visszatérhet természetes élőhelyére, a Börzsöny erdeibe.