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Nyitókép: Facebook/Budakeszi Vadaspark

Genetikai vizsgálat – kiderült, miféle állatra bukkantak a Börzsönyben – videó

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Megérkezett Felícia genetikai vizsgálatának eredménye.

Néhány héttel ezelőtt egy elárvult macskakölyköt mentettek ki a Börzsönyből a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei. A legyengült kis jövevény a Budakeszi Vadaspar gondozásába került, ahol megerősödött, így június elején sor kerülhetett az első vérvételére is.

A vizsgálatok eredménye megerősítette azt, amit a szakemberek már a viselkedése és külleme alapján is sejtettek: Felícia genetikailag tisztavérű vadmacska – közölte a vadaspark a Facebook-oldalán.

A vadmacska (Felis silvestris)

Magyarország egyik legritkább őshonos ragadozója, fokozottan védett faj, ezért minden sikeres mentés és visszavadítás kiemelkedő jelentőségű a faj megőrzése szempontjából.

A jelenleg 8 hetes nőstény vadmacska továbbra is egy látogatóktól elzárt területén nevelkedik, ahol a lehető legkevesebb emberi kapcsolat éri. Ennek oka, hogy a cél a későbbi visszavadítás, amely annál sikeresebb, minél inkább megőrzi természetes, vad viselkedését – írták.

Felícia a tervek szerint ősszel visszatérhet természetes élőhelyére, a Börzsöny erdeibe.

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Kezdőlap    Belföld    Genetikai vizsgálat – kiderült, miféle állatra bukkantak a Börzsönyben – videó

állatmentés

budakeszi vadaspark

duna-ipoly nemzeti park

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