Benyújtották a Mol extraprofitadójának kiszélesítésére vonatkozó jogszabály-módosítást – a nap hírei

Benyújtotta a kormány a Mol extraprofitadójának kiszélesítésére vonatkozó jogszabálymódosítást. Az adótörvények módosításáról szóló javaslat kiterjeszti a kőolajtermék-előállítók különadóját. Az orosz Urál és a Brent kőolaj ára közötti 2 és 5 dollár közötti különbségre 50 százalékos, az 5 dollár feletti részre továbbra is 95 százalékos adó vonatkozik.

Májusban 2556,6 milliárd forinttal nőtt a központi költségvetés adóssága – közölte az Államadósságkezelő. A devizaadósság részaránya 29,4 százalékról 27,9 százalékra csökkent a teljes adósságon belül, részben az árfolyamerősödésnek köszönhetően.

Az euróbevezetéstől legmesszebb jelenleg Magyarország és Románia van az uniós országok közül, de Lengyelország sem teljesíti a konvergencia-kritériumok jó részét – állapította meg legfrissebb jelentésében az Európai Központi Bank. 2024 óta egyik euróövezeten kívüli tagország sem ért el érezhető előrelépést a gazdasági konvergenciafolyamatban.

Újabb rendkívüli ülést tart a jövő héten az Országgyűlés. Várhatóan tárgyalják a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot, a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló indítványt és az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot is.

Benyújtotta a Tisza-kormány az ügynökakták megnyitását előkészítő törvényjavaslatot az Országgyűlésnek. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott: ezzel évtizedes adósságot törlesztenek.

Augusztustól az egészségbiztosító dönt az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmekről - a kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot. Eszerint csak július végéig bírálja el a kérelmeket a Batthyány-Strattmann László Alapítvány.

Több mint a tízszeresére növelik a szélerőművi kapacitást Magyarországon 2030-ig, az Európai Unió támogatásával – jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat.

Kezdeményezi az NKA-ügy tegnap őrizetbe vett hat gyanúsítottjának letartóztatását a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség. Erről a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája holnap dönt. Az ügyészség közleménye szerint költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás.

Jelenleg is folyik a költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás a Pesti Magyar Színház ügyében – erősítette meg az Index kérdésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóosztálya. Az előző kormány idején, az akkori kulturális tárca tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Pesti Magyar Színház ügyében költségvetési csalás, számvitel rendjének megsértése, valamint hűtlen kezelés gyanúja miatt.

Őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök Fonyód korábbi fideszes polgármesterét, Hidvégi Józsefet – erősítette meg a somogyi főügyészség. A gyanú bűnszövetségben elkövetett gazdasági csalás. Az eljárás a korábbi, fideszes városvezetés idején kötött, csaknem 300 millió forintos gyanús rokoni szerződések és kifizetések miatt zajlik.

Azonnali hatállyal felmondta a Balásy Gyula cégeivel kötött vállalkozási keretszerződéseit a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. A lépés a Lounge Event Kft.-t, a New Land Media Kft.-t és a Lounge Design Kft-t érinti.

Újraindította a MÁV az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi Járműjavítóban - közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid azt írta, az üzemben egy éve áll a munka. A miniszter felidézte, úgy vette át a tárcát Lázár Jánostól, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes.

Környezetszennyezés miatt felfüggeszti a debreceni Semcorp akkufóliagyártó tevékenységét a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatósága. A hatóság előzőleg akkreditált mintavételre kötelezte a céget a monitoring kutakból, a csapadékvízelvezető-rendszerből és a tározóból. A vizsgálati eredményekből kiderült, hogy határérték-túllépés történt több fém- és félfém-komponens esetében.

Súlyos és halmozottan sérült emberek számára nyílhat támogatott lakhatási otthon Budapesten. Jelenleg nincs ilyen állami szolgáltatás a célcsoport számára – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.

Átmeneti megoldásként tartálykocsikkal töltik fel a kiürült zalai víztározókat, miután súlyos vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében. Előzőleg több településen másodfokú vízkorlátozást vezettek be, ami mintegy 18 ezer fogyasztót érint.

Korlátozták az ivóvízhasználatot a nyíregyházi Jósa András Tagkórház egyes épületeiben, miután mikrobiológiai eltéréseket azonosítottak a vízhálózatban. A kórház szerint megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését.

Megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon, az agárdi ízmérce jelenleg 52 centméteren áll. A nyár folyamán azonban várhatóan tovább csökken a vízszint. A tó halállományának megmentésére intézkedési terv készült.

Az Európai Bizottság újabb 80 milliárd eurónyi uniós kötvényt bocsátana ki még idén. Így az egész évre tervezett EU-kötvénykibocsátás elérné a 180 milliárd eurót. A Portfolio az Európai Bizottság tájékoztatója alapján azt írja, hogy forrásokat a többi között a NextGenerationEU-program kifizetéseire, az Ukrajnának nyújtott támogatásokra, valamint a SAFE védelmi eszköz finanszírozására fordítják.

Áramellátás nélkül maradt Szevasztopol az energiainfrastruktúra elleni ukrán dróntámadások miatt. A támadásban a város fő villamosenergia-alállomását vették célba.

Már nem működnek Fehéroroszország területén a jeltovábbító állomások, amelyeket orosz drónok használnak ukrajnai célpontok támadására – jelentette be az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij korábban azzal fenyegette meg a minszki vezetést, hogyha péntekig nem távolítják el a határ közeléből az állomásokat és eszközöket, akkor majd ők megteszik.

Határozatot fogadott el az amerikai szenátus az iráni konfliktus miatt a Közel-Keletre vezényelt amerikai csapatok kivonásáról. A döntés azonban nem kötelezi az elnököt, így inkább politikai állásfoglalásnak tekinthető.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőrizni fogja Irán nukleáris létesítményeit – közölte Japánban az ENSZ-szervezet főigazgatója. Rafael Grossi fukusimai látogatásán felidézte, hogy az ellenőrzés kérdése az Irán és az Egyesült Államok közötti keretmegállapodás része volt.

Észak-Korea bejelentette, hogy nukleáris fegyverekkel szereli fel haditengerészetét, és több nagyméretű, akár tízezer tonnás hadihajó építését is tervezi – közölte az állami média. Kim Dzsongün észak-koreai vezető eközben bírálta Dél-Korea és az Egyesült Államok katonai fejlesztéseit is, amelyek szerinte növelik a térség feszültségét.

Franciaországban először azonosítottak ebolás esetet. Az érintett orvos Kongóból tért vissza Európába, ahol öt hete járvány tört ki.

A firenzei Uffizi-képtárban elromlott a klímaberendezés, emiatt felfüggesztették a jegyeladást. Az Olaszországot is térdre kényszerítő hőhullámban Firenzében mérik a legmagasabb hőmérsékleteket. Az előrejelzések szerint a csaknem 40 Celsius-fok egészen jövő hét elejéig megmaradhat.