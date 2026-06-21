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Nyitókép: fhm/Getty Images

Tizenegyre nőtt a Szőlő utcai ügy gyanúsítottjainak a száma

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Tizenegyre emelkedett a gyanúsítottak száma a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, közülük négyen letartóztatásban vannak. A nyomozás továbbra is minden felmerülő bűncselekményre kiterjed, az ügyet egyetlen eljárásban vizsgálják. Bangó Sándor a napokban jelezte, hogy júliusban szakértői vizsgálaton vesz részt, majd nyilvánosságra hozza az általa megnevezett „Zsolti bácsi” nevét.

Emelkedett a gyanúsítottak száma a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. „Eddig tizenegy személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg, akik közül négy terhelt van letartóztatásban” – tájékoztatta a Népszavát a Központi Nyomozó Főügyészség.

Az ügy kapcsán korábban kilenc gyanúsítottról lehetett tudni, ám május elején Bangó Sándor, az egyik sértett és „koronatanú” újabb vallomásában megnevezte a „Zsolti bácsiként” emlegetett férfit is, akit szexuális bántalmazással vádol. A férfi korábban név nélkül, majd nyilvánosan is beszélt az állításairól, ugyanakkor egyelőre nem tisztázott, hogy az általa említett személy milyen kapcsolatban állhat a javítóintézetben feltárt bűncselekményekkel.

Az ügyészség az Index kérdésére közölte, hogy a nyomozás minden olyan bűncselekményre kiterjed, amelynek gyanúja felmerül, és az ügyet egyetlen eljárás keretében vizsgálják. Arra azonban nem adtak részletes választ, hogy milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre, vagy milyen nyomozati lépések zajlanak.

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