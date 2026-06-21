ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.72
usd:
306.65
bux:
137625.54
2026. június 21. vasárnap Alajos, Leila
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2026-02-11 A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülésre érkezik a Karmelita kolostorban 2026. február 11-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor keményen fogalmazott a Szőlő utcai ügyről – videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Gyalázatos provokációnak és műbalhénak nevezte Orbán Viktor a Szőlő utcai ügyet Orbán Viktor. A korábbi miniszterelnök elmondta, az már akkor is egyértelmű volt, hogy az ellenzék politikai célzattal gyanúsított meg embereket, de most már az is világos, hogy mindezt pénzért tették. Arra is kitért, hogy a becsületükben megsértett emberek bocsánatkérést és elégtételt kell, hogy kapjanak.

„Az egész ügy, amiről beszélünk, az egy gyalázatos provokáció, egy propagandisztikus műbalhé, ahol embereket gyanúsítottak meg becsületsértő módon. Nyilvánvalóan politikai célból, és most már azt is tudjuk, hogy pénzért” – fogalmazott Orbán Viktor a Hír TV kérdésére válaszolva a Szőlő utcai ügyről.

Mint ismeretes, Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője a Szőlő utcai ügy koronatanújának lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét, a Kontroll alapítóját. Magyar Márton visszautasította a vádakat, és a koronatanúnak nevezett Bangó Sándor is tagadta, hogy pénzt kapott volna a Kontrollnak adott interjúért. Bangó Sándor a Kontrollnak korábban adott interjújában beszélt egy Zsolti bácsi nevű politikusról, aki szexuális bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai intézetben nevelt fiatalokkal szemben.

Orbán Viktor a csatornának hozzátette: „Az, hogy egy ilyen nemzetközi »eszkortfiút« használnak fel arra pénzért, hogy becsületes emberekről becstelen dolgokat terjesszen, ez felháborító. Azt gondolom, hogy a becsületükben megsértett embereknek bocsánatkérést és elégtételt kell kapniuk.

Hozzátette, hogy a mostani miniszterelnöktől nem várnak igazán semmit, szerinte ugyanis mióta Magyar Péter hivatalban van, egyetlen, miniszterelnökhöz méltó mondata sem volt. „Miért pont most lenne?”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor keményen fogalmazott a Szőlő utcai ügyről – videó

orbán viktor

magyar péter

pócs jános

szőlő utca

koronatanú

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Foci-vb: leginkább a drónok és a magányos támadók miatt aggódik az FBI

Foci-vb: leginkább a drónok és a magányos támadók miatt aggódik az FBI

Az Egyesült Államokban nemcsak a helyi rendőri erők, hanem a szövetségi hatóságok is kiveszik a részüket a foci-vb helyszíneinek biztosításából, különös tekintettel a drónvédelemre. Az FBI külön képzést is tartott a pilóta nélküli eszközök elhárításához, a vendéglátó városok rendőrségei pedig több millió dollár értékben vásároltak drónelhárító technológiákat.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.22. hétfő, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról

Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a jövő héten mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot (mert azt előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják), a kormány terveit azonban megismeri a nyilvánosság. A Tisza-kormány vezetője azt is elmondta, hogy hétfőn jön a közjogi tisztségek sorsát rendező Alaptörvény-módosító javaslat is. Mindeközben folytatódnak a miniszterei egyeztetések, valamint a Sulyok Tamás köztársasági elnök sorsáról és a polgármesteri illetmények csökkentéséről szóló vita is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végre nyeregbe kerülhetnek a középkorú magyarok is: soha nem történt még ilyen itthon

Végre nyeregbe kerülhetnek a középkorú magyarok is: soha nem történt még ilyen itthon

Jelentősen javult a magyarok pénzügyi ellenállóképessége az elmúlt egy évben, mélyponton a legkiszolgáltatottabb középkorúak aránya.

BBC
Business Sport Travel Science
US-Iran talks to begin in Switzerland as Tehran says it closed Strait of Hormuz

US-Iran talks to begin in Switzerland as Tehran says it closed Strait of Hormuz

The US disputed Iran's claim the waterway is shut, a move Tehran says was a response to Israeli attacks in Lebanon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 21. 10:16
Magyar Péter: fontos nap előtt állunk
2026. június 21. 08:48
Tragédia történt Zagyvarékasnál
×
×