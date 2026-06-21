Orbán Viktor keményen fogalmazott a Szőlő utcai ügyről – videó

„Az egész ügy, amiről beszélünk, az egy gyalázatos provokáció, egy propagandisztikus műbalhé, ahol embereket gyanúsítottak meg becsületsértő módon. Nyilvánvalóan politikai célból, és most már azt is tudjuk, hogy pénzért” – fogalmazott Orbán Viktor a Hír TV kérdésére válaszolva a Szőlő utcai ügyről.

Mint ismeretes, Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője a Szőlő utcai ügy koronatanújának lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét, a Kontroll alapítóját. Magyar Márton visszautasította a vádakat, és a koronatanúnak nevezett Bangó Sándor is tagadta, hogy pénzt kapott volna a Kontrollnak adott interjúért. Bangó Sándor a Kontrollnak korábban adott interjújában beszélt egy Zsolti bácsi nevű politikusról, aki szexuális bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai intézetben nevelt fiatalokkal szemben.

Orbán Viktor a csatornának hozzátette: „Az, hogy egy ilyen nemzetközi »eszkortfiút« használnak fel arra pénzért, hogy becsületes emberekről becstelen dolgokat terjesszen, ez felháborító. Azt gondolom, hogy a becsületükben megsértett embereknek bocsánatkérést és elégtételt kell kapniuk.

Hozzátette, hogy a mostani miniszterelnöktől nem várnak igazán semmit, szerinte ugyanis mióta Magyar Péter hivatalban van, egyetlen, miniszterelnökhöz méltó mondata sem volt. „Miért pont most lenne?”