Szőlő utcai ügy - Pócs János újabb feljelentést tesz a jövő héten

Pócs János – aki Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselővel közösen tartott sajtótájékoztatót – az MTI kérdésére elmondta: bűncselekményre való felbujtás miatt ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést, és a „napról napra frissülő bizonyítékokat” át fogja adni az ügyészségnek.

Hozzátette: a hozzá eljuttatott információk hitelességének bizonyítása vagy cáfolása nem az ő dolga.

A képviselő a Szőlő utcai, illetve az úgynevezett „Zsolti bácsi” ügyben új bizonyítékként hivatkozott Füssy Angélának, az ügy koronatanújának nevezett Bangó Sándor korábbi mentorának nyilatkozatára. Ebben Füssy Angéla azt állította, hogy Bangó Sándor a Kontrollnak adott interjúját követően sok pénzt kapott a médiumtól – mondta.

Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő közölte: az egész ügy „felépített, koholt vád”, amelynek célja, hogy a „pedofil bélyeget ráaggasszák” egy konkrét jobboldali politikusra, illetve az egész jobboldali közösségre.

Panyi Miklós a Kontroll III. kerületi székhelye előtt tartott sajtótájékoztatón arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt és testvérét, Magyar Mártont, a Kontroll alapítóját, hogy válaszoljanak az ügyben felmerült kérdésekre: „mennyi pénzt adtak Bangó Sándornak, mit ígértek neki, mit vártak el tőle, és hogyan adták oda neki ezt a pénzt?”

Pócs János szerdai sajtótájékoztatóján a Szőlő utcai ügy koronatanújának lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét, a Kontroll alapítóját. Magyar Márton visszautasította a vádakat, és a koronatanúnak nevezett Bangó Sándor is tagadta, hogy pénzt kapott volna a Kontrollnak adott interjúért.

Bangó Sándor a Kontrollnak korábban adott interjújában beszélt egy Zsolti bácsi nevű politikusról, aki szexuális bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai intézetben nevelt fiatalokkal szemben.