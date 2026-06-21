ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.72
usd:
306.65
bux:
137625.54
2026. június 21. vasárnap Alajos, Leila
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Driving collision aftermath insurance concept auto
Nyitókép: razerbird/Getty Images

Négyen szaladtak egymásba Nagyvázsony és Pula közt

Infostart / MTI

Négy autó ütközött vasárnap délelőtt a 77-es főúton Nagyvázsony és Pula közt, a mentés és a helyszíni szemle idejére a rendőrség lezárta az útszakaszt – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel.

Nagy Judit tájékoztatása szerint a baleset 11 óra körül történt, és az ütközésben többen megsérültek.

Az Útinform honlapján azt írták: a lezárt útszakaszt a Nagyvázsony és Vigántpetend közti alsóbbrendű úton lehet kikerülni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Négyen szaladtak egymásba Nagyvázsony és Pula közt

baleset

karambol

közúti baleset

77-es főút

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.22. hétfő, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rossz körülötted a levegő? Hamarosan kártérítés járhat érte

Rossz körülötted a levegő? Hamarosan kártérítés járhat érte

A közeljövőben jelentős változások várhatóak a hazai levegőminőségi előírásokban is a vonatkozó uniós irányelv miatt, melyet a tagállamoknak 2026. december 11-ig kell átültetniük nemzeti jogukba. Az Európai Parlament és a Tanács még 2024 októberében fogadta el az irányelvet, amely aktualizált levegőminőségi előírásokat határoz meg Unió-szerte. A 2030-ig teljesítendő új, szigorúbb uniós levegőminőségi előírások az eddigieknél közelebb állnak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2021. évi iránymutatásaihoz, és tükrözik a légszennyezés egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket. Lényeges változás a korábbiakhoz képest a polgárok azon új joga is, hogy kártérítést igényelhetnek abban az esetben, ha egészségük a szabályok megsértése miatt károsodott. A légszennyezettség évente több ezer áldozatot követel Magyarországon is, az új szabályozás alkalmazásával ez érdemben mérsékelhető lehet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lassan kihal a cipőjavítás Magyarországon: ez a legnagyobb baj az új cipőkkel, drágán megfizetjük az árát

Lassan kihal a cipőjavítás Magyarországon: ez a legnagyobb baj az új cipőkkel, drágán megfizetjük az árát

A CashTag legújabb adásában annak jártunk utána, meg lehet-e még élni 2026-ban Magyarországon cipőjavításból és kulcsmásolásból.

BBC
Business Sport Travel Science
US-Iran talks to begin in Switzerland as Tehran says it closed Strait of Hormuz

US-Iran talks to begin in Switzerland as Tehran says it closed Strait of Hormuz

The US disputed Iran's claim the waterway is shut, a move Tehran says was a response to Israeli attacks in Lebanon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 21. 13:05
Új neveket jelentett be a szociális miniszter
2026. június 21. 12:52
Az M1-es most nem a legjobb választás
×
×