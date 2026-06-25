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Egy újságköteg és egy laptop az asztalon.
Nyitókép: Getty Images/artisteer

Hivatalos: hetilappá alakul a Magyar Nemzet és több vármegyei lap is

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Tiszta vizet öntött a pohárba a kiszivárgó értesülések után a Mediaworks.

Az Origón megjelent közlemény szerint 2026. augusztus 1-jétől megújul és hetilappá alakul a Magyar Nemzet és több vármegyei napilap is: Békés Megyei Hírlap, Délmagyarország, Észak-Magyarország, Fejér Megyei Hírlap, Hajdú-bihari Napló, Kelet-Magyarország, Napló, Petőfi Népe, Somogy Megyei Hírlap, Tolnai Népújság, Új Dunántúli Napló, Új Néplap. A változás után ezek a lapok szombatonként jutnak majd el az előfizetőkhöz.

„A megújulás célja nem kevesebb, hanem több érték biztosítása az olvasóknak. Az új hetilapok tartalmasabb, olvasmányosabb formában jelennek meg: nagyobb hangsúlyt kapnak a hosszabb írások, interjúk, riportok, elemzések, háttéranyagok, véleménycikkek, valamint a közéleti, gazdasági, kulturális, társadalmi és helyi közösségi témák. A változás az audience first, azaz az olvasói igényekből kiinduló működés része. A Mediaworks célja, hogy a nyomtatott termékek abban a formában adjanak valódi értéket, amelyben az olvasók ma a leginkább igénylik: rendszerezett, megbízható és kényelmesen fogyasztható tartalomként. A gyors hírek továbbra is digitális csatornákon, a print termékek weboldalain érhetők el, a megújuló nyomtatott lapok pedig a tájékozódást, a megértést és az élményszerű olvasást szolgálják” – fogalmaztak.

Mint írták, a Magyar Nemzet és a vármegyei lapok hagyománya, szellemisége, helyi és országos beágyazottsága, valamint szakmai minősége megmarad. A megújulás nem szakítás az eddigi értékekkel, hanem azok megerősítése korszerűbb formában.

„A Mediaworks Hungary Zrt. továbbra is elkötelezett a minőségi tartalom, a szakmai felelősség és a fenntartható médiaüzleti működés mellett. A vállalat meggyőződése, hogy a nyomtatott sajtónak a megváltozott piaci környezetben is van jövője, ha képes alkalmazkodni az olvasói szokásokhoz, és a közönség számára valódi, megkülönböztethető értéket kínál” – zárul a közlemény.

Mint ismert, a Mediaworks a 2025-ös évet 14 milliárd forintos veszteséggel zárta. A választások után a cégcsoport a működés fenntartásához nagymértékű átalakításba és leépítésbe kezdett.

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