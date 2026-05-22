Tiszaújvárósi Mol-tragédia – Megszólalt a parlament elnöke is

A házelnök emellett a baleset sérültjeinek mielőbbi gyógyulást kívánt.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának péntek délelőtt a Facebook-oldalán.

A miniszter megjegyezte, hogy már úton van a Mol tiszaújvárosi üzemébe, ahol a robbanás történt; csatlakozik hozzá Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás, a tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van – közölte a Mol Nyrt. az MTI-vel pénteken hozzátéve, hogy a balesetben egy ember meghalt.

Megjegyezték: az esetnek több súlyos sérültje is van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják - közölte a Mol.