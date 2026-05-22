Infostart.hu
2026. május 22. péntek
Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke beszédet mond eskütétele után az új Országgyûlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én.
Tiszaújvárósi Mol-tragédia – Megszólalt a parlament elnöke is

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke mély együttérzését fejezte ki a Mol tiszaújvárosi üzemében történt baleset áldozata családjának pénteki Facebook-bejegyzésében.

A házelnök emellett a baleset sérültjeinek mielőbbi gyógyulást kívánt.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának péntek délelőtt a Facebook-oldalán.

A miniszter megjegyezte, hogy már úton van a Mol tiszaújvárosi üzemébe, ahol a robbanás történt; csatlakozik hozzá Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás, a tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van – közölte a Mol Nyrt. az MTI-vel pénteken hozzátéve, hogy a balesetben egy ember meghalt.

Megjegyezték: az esetnek több súlyos sérültje is van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják - közölte a Mol.

Eloltották a tüzet, egy halott, egy életveszélyes sérült
Sikerült eloltani a péntek délelőtti robbanás során keletkezett tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében – közölte péntek késő délelőtt a katasztrófavédelem borsodi szóvivője. Az utómunkálatok zajlanak, a levegő összetételét is mérik.
 

Visszapattant 360-ról a forint

Csütörtök este erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben, miután kedvező hírek érkeztek az amerikai–iráni tárgyalásokról, amelyek egy átfogó megállapodás közelségét jelezték. Péntek reggelre azonban mérséklődött a magyar deviza lendülete: az euró 359, a dollár 309 forint körül jegyzett. A nap fő eseménye a Moody's hitelminősítő esti felülvizsgálata lehet, amelytől a piac nem vár leminősítést, de kilátásjavítást sem. Emellett fontos makroadatok is napvilágot látnak: itthon a beruházási statisztika és az államháztartási jelentés kerül fókuszba.

Részleteket közölt Hegedűs Zsolt a tiszaújvárosi robbanásról: itt van minden tudnivaló a sérültekről

A tárcavezető megerősítette, hogy a térségben biztosítottak az egészségügyi és mentési kapacitások.

Rubio says Cuba is threat to US as Havana accuses him of 'lies'

Cuba's foreign minister accused Rubio of trying to "instigate a military aggression".

