ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.42
usd:
309.89
bux:
130261.29
2026. május 22. péntek Júlia, Rita
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Chris Ryan/Getty Images

Saját feleségét futtatta külföldön, a keresetét hazautaltatta

Infostart / MTI

Az eljárást emberkereskedelem és kényszermunka miatt indították meg, a szökés-elrejtőzés, bűnismétlés elkerülése érdekében indítványozták a férfi letartóztatását.

Eljárás indult egy férfi ellen, aki 2015 óta, éveken át prostitúcióra kényszerített egy nőt, akit időközben feleségül is vett – tájékoztatott pénteken a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Saághy Flóra közölte, a megalapozott gyanú szerint a férfi előbb befolyása alá vonta, később már erőszakkal is kényszerítette a nőt arra, hogy külföldön szexuális szolgáltatásokat nyújtson. A férfi a sértettel a prostitúciós tevékenységből származó, összesen több mint 14 millió forintot egy nemzetközi pénzátutalási rendszeren keresztül, rendszeresen hazautaltatta.

Az emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének minősített esete miatt indult büntetőeljárásában a főügyészség a szökés-elrejtőzés, a büntetőeljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a kényszerintézkedést. Végzését az ügyészség és a védelem is tudomásul vette, így az véglegessé vált – tudatta az ügyész.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Saját feleségét futtatta külföldön, a keresetét hazautaltatta

szeged

vádemelés

prostitúció

ügyészség

házaspár

csongrád-csanád megye

futtatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Eloltották a tüzet, egy halott, egy életveszélyes sérült
Tiszaújvárosi Mol-robbanás

Eloltották a tüzet, egy halott, egy életveszélyes sérült
Sikerült eloltani a péntek délelőtti robbanás során keletkezett tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében – közölte péntek késő délelőtt a katasztrófavédelem borsodi szóvivője. Az utómunkálatok zajlanak, a levegő összetételét is mérik.
 

Egy halott, egy életveszélyes sérült a Mol üzemben – részvétet nyilvánítottak a közjogi méltóságok

Tiszaújvárosi robbanás – Sulyok Tamás államfő megrendült

Magyar Péter Tiszaújvárosról: egy halott, hét súlyos sérült

Bejelentést tett a Mol a tiszaújvárosi tragédia kapcsán

Tiszaújvárosi robbanás – Orbán Viktor részvétét fejezte ki

Mol-robbanás Tiszaújvárosban – Megszólalt a polgármester

Tiszaújvárósi Mol-tragédia – Részvétet nyilvánított a parlament elnöke is

Megjelentek a mentők, folyamatosan szállítják el a sérülteket a tiszaújvárosi Mol-üzemből

Hegedűs Zsolt: a sérülteket Debrecenben és Miskolcon ápolják, a Honvédkórház készenlétben

VIDEÓ
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.22. péntek, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Ismét feszültebbé vált a viszony Fehéroroszország és Európa között: Minszk Oroszországgal közösen gyakorolta az atomrakéták bevetését, kihúzva a gyufát Ukrajnánál és a NATO-nál is. Aljaxandr Lukasenka a gyakorlat után jelentette: egyébként szívesen egyeztetne Zelenszkij elnökkel is. Ezzel párhuzamosan úgy néz ki, hogy az ukrán dróngyártás kezd átlépni egy kritikus - és az oroszoknak egyre jobban fájó - szintet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, mire készül Kína: hamarosan humanoid robotok lephetik el a munkahelyeket

Elképesztő, mire készül Kína: hamarosan humanoid robotok lephetik el a munkahelyeket

A robotokat a legkülönfélébb feladatokra tanítják be, a gyári válogatástól kezdve a masszázson át egészen a bolti polcok feltöltéséig.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nato chief welcomes US sending 5,000 troops to Poland

Nato chief welcomes US sending 5,000 troops to Poland

President Trump's announcement on Thursday night came ahead of a meeting of Nato foreign ministers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 20. 21:25
Felperzselte volna a múltját, nem sikerült
2026. május 20. 18:20
Nagyon drága ütést vitt be a jegykiadó automatának – videó
×
×